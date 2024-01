La sélection algérienne de handball (messieurs) s'est qualifiée en finale du Championnat d'Afrique des nations de la discipline CAN 2024, en s'imposant devant le Cap Vert sur le score de 32 à 26 (mi-temps: 16-08), en demi-finale disputée jeudi soir au Caire. Pour leur 14e finale continentale, les handballeurs algériens défieront leurs homologues égyptiens, double tenant du trophée, vainqueurs plus tôt ce jeudi contre la Tunisie sur le score de 30 à 25.Avant d'atteindre cette finale, le Sept national, conduit pas Farouk Dehili, a réussi un carton plein en remportant ses trois matchs de poule (Gr. C), respectivement, contre le Gabon (31-27), la Libye (34-19) et le Maroc (30-23), avant de valider son ticket pour le dernier carré en dominant la RD Congo (36-23). Les coéquipiers de Messaoud Berkous, recordman de participation au CAN avec neuf phases finales, ont déjà atteint leur objectif principal en décrochant la qualification au Mondial 2025, et aborderont cette finale avec l'ambition de l'emporter après le dernier sacre obtenu à Alger en 2014 contre la Tunisie (25-21). La finale et le match de classement (3e-4e places) sont prévus samedi dans la capitale égyptienne.L'équipe sacrée lors de cette 26e édition du Championnat d'Afrique de handball se qualifiera directement aux Jeux olympiques de Paris 2024, alors que l'autre finaliste et le troisième au classement disputeront un tournoi qualificatif (TQO) en mars prochain. Les cinq premiers du CAN-2024 représenteront le continent africain au mondial 2025 prévu en Croatie, Danemark et Norvège.

-Les félicitations du Président

Le président de la République Abdelmadjid Tebboune a félicité la sélection nationale de Handball pour sa double qualification au Mondial et à la finale du Championnat d'Afrique des Nations 2024. Le président de la République a écrit sur son compte personnel sur les réseaux sociaux: « félicitations à la sélection nationale de handball pour sa double qualification au Mondial et à la finale du Championnat d'Afrique des Nations. Merci pour cet exploit que vous avez offert aux Algériennes et Algériens, ce qui incombe aux responsables concernés de mobiliser présentement et à l'avenir tous les moyens au profit de cette sélection afin qu'elle préserve sa performance .. Je vous souhaite plein succès lors de la finale ».