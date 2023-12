L'Expression: La Mauritanie s'apprête à disputer sa troisième coupe d'Afrique des nations. Comment se présente-t-elle pour vous?

Guessouma Fofana: Je dois dire qu'on est très content de disputer cette phase finale de la CAN pour la troisième fois d'affilée, car on sait que c'est toujours très difficile de se qualifier à une phase finale en Afrique.

C'est déjà un bel exploit d'être là, car comme tout le monde le dit maintenant, il n'y a plus de petites équipes en Afrique et cela rend la compétition très ardue pour tous.

Vous allez l'aborder comment cette CAN qui aura lieu en Côte d'Ivoire?

On va aller avec la ferme intention de montrer le meilleur visage du football mauritanien et la meilleure image de notre pays. Vous comprendrez qu'on est résolu à donner le maximum durant cette coupe d'Afrique des nations, inchAllah.

De l'avis de tous, cette équipe mauritanienne est en nette progression, vous avez tout de même des ambitions?

Comme je viens de le dire, on y va avec beaucoup d'humilité. On est dans un groupe composé de très grosses nations de football.

En plus de l'Angola, il y a le Burkina Faso et l'Algérie qui ne sont plus à présenter sur le continent, mais on ne veut pas aller en victime pour cette compétition.

On a envie de donner le meilleur visage de nous-même en tant que compétiteurs et aussi montrer une bonne image de notre football.

Quels sont pour vous donc les favoris de ce premier tour dans ce groupe «D»?

Parler de favoris dans une phase finale de coupe d'Afrique des nations est vraiment compliqué. Après, on sait qu'en plus du Burkina, il y a aussi l'Algérie qui a gagné cette compétition, il n'y a pas si longtemps, donc vu l'effectif en place, les Algériens sont les favoris. Le Burkina qui fait aussi de bonnes CAN, vient derrière. Pour notre part, on est dans un rôle d'outsiders.

On va y aller avec beaucoup d'humilité et aussi une énorme détermination. On essayera de faire le maximum pour déjouer les pronostics.



Avec les renforts qu' a reçus l'Algérie, comme les arrivées de Gouiri, Aouar, Aït-Nouri, d'aucuns pensent qu'elle sera favorite pour la CAN. Est- ce votre avis?

Donner un favori pour le sacre final dans un continent comme le nôtre où on peut compter plusieurs grandes nations, serait hasardeux. Après, concernant les joueurs que vous avez cités, je peux dire qu'ils vont certainement ramener plus de valeur à cette équipe algérienne. Je précise aussi que l'Algérie possède un atout majeur, il s'agit de Riyad Mahrez qui n'est plus à présenter.

Je connais Riyad personnellement, c'est l'un des plus grands joueurs d'Afrique, si ce n'est le meilleur. Sa présence rend cette équipe algérienne compliquée à jouer. Après, je rappelle qu'en Afrique, les données peuvent changer, on n'est pas en Europe. Il y a d'autres facteurs qui peuvent rendre les matchs très difficiles.

Pour finir, n'êtes-vous pas surpris de cette ascension de Riyad Mahrez que vous avez connu très jeune au Havre AC?

Vous savez, aujourd'hui, c'est facile de répondre à cette question, car là où il est on peut dire tout ce qu'on veut de lui. La vérité est qu'en étant jeune, Riyad était déjà au-dessus.

Il était très confiant, il se voyait dèjà très grand. Hamdoulillah, il a réussi ce qu'il voulait et je suis très content pour lui.

Qu'Allah lui donne encore plus de force pour qu'il puisse réussir d'autres belles choses, parce qu'il le mérite vraiment!