Comme indiqué sur le site de la Fédération bolivienne de football, il y a de cela quelques jours, l'Algérie devrait organiser un tournoi international amical de football au mois de mars 2024. Ce rendez-vous qui se disputera pour la première fois sous l'égide de la FIFA regroupera quatre nations, avec bien entendu la sélection algérienne. C'est ce que le président de la Fédération algérienne de football, Walid Sadi, a aussi confirmé dans des déclarations accordées à l'APS. «L'Algérie a eu le privilège d'être désignée par la FIFA pour organiser cette première édition de ce tournoi international, qui se fera sous l'égide de l'instance internationale.» A, notamment signifié le président de la FAF.

La Bolivie, l'Albanie et l'Afrique du Sud au rendez-vous

Ce premier tournoi international qui regroupera 4 nations de différents continents, aura lieu durant la date de la FIFA, soit du 18 au 26 mars. Ce qui signifie que ce rendez-vous, interviendra en pleine période du mois sacré de Ramadhan. Exemptés du tour préliminaire des éliminatoires de la coupe d'Afrique des nations (CAN-2025), les Verts auront donc une bonne occasion de meubler cette date avec la programmation de ces matchs contre la Bolivie, l'Albanie et l'Afrique du Sud. Chaque sélection jouera au moins deux matchs durant ce tournoi. Les deux qualifiés en demi-finale joueront donc la finale. Quant aux deux autres, ils se disputeront la troisième place de ce tournoi. «Ce tournoi se jouera entre 4 nations. En plus de l'Algérie, ce tournoi connaîtra la participation de la Bolivie, de l'Albanie, et de l'Afrique du Sud», précise Walid Sadi, le président de l'instance du football algérien.

La finale se jouera à Baraki

Une fois le tirage au sort effectué, les sélections appelées à prendre part à ce tournoi que l'Algérie abritera pour la première fois, disputeront les demi-finales, à une date qui reste encore à désigner. Seulement, l'on apprend que les deux demi-finales vont se jouer aux stades Miloud Hadefi d'Oran et du 19-Mai 1956 d'Annaba, alors que la finale aura lieu au stade Nelson-Mandela de Baraki. C'est ce que le président de la Fédération algérienne de football, Walid Sadi a aussi déclaré à l'APS. Sadi affirme que des personnalités du football mondial seront présentes à Alger, ainsi que des membres de la Fédération internationale du football, au mois de mars prochain: «Ce tournoi verra la présence de membres importants de la FIFA, et probablement de son président Gianni Infantino.»