La sélection algérienne de gymnastique s’est contentée de trois médailles (2 argent et 1 bronze) au championnat d’Afrique de trampoline, organisé à la salle omnisports de Radès à Tunis les 10 et 11 mai, alors qu’aucun athlète n’a pu obtenir son billet de qualification aux Jeux olympiques 2024 de Paris.

Les deux médailles d’argent ont été l’œuvre de Ben Tayeb Hichem en simple garçons (juniors) et le duo Bouchama Sajed-Mohamed Mohammedi en double messieurs seniors. La médaille de bronze a été décrochée dans l’épreuve par équipes seniors messieurs. Les quatre athlètes algériens ayant pris part à cette compétition africaine n’ont pu obtenir leur billet de qualification aux Jeux olympiques 2024 de Paris.