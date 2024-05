La sélection algérienne de triathlon (messieurs et dames) prendra part à la coupe d'Afrique de développement régional prévue samedi au complexe des Sablettes à Hussein Dey (Alger) avec un effectif composé de 18 athlètes, a annoncé mercredi le président de la Fédération algérienne de triathlon (FATri), Salah Ouanes, soulignant que «toutes les conditions sont réunies pour la réussite de cet événement».

«Nous participerons avec 18 athlètes (10 messieurs et 8 dames) à la coupe d'Afrique de développement régional d'Alger, sous la supervision de la World triathlon qui évaluera cette édition en vue de nous accorder le droit d'organiser d'autres compétitions internationales», a déclaré Salah Ouanes lors du Forum du quotidien arabophone El Fadjr.

Le président de la Fédération algérienne de triathlon a souligné à cette occasion que «la Marina des Sablettes a été approuvée par l'instance internationale après avoir effectué des analyses périodiques de l'eau de la plage et veillé à ce que les meilleures conditions soient disponibles sur le circuit».

«Nous cherchons à accueillir davantage d'évènements internationaux et l'organisation de la Coupe de développement régional n'est qu'un début», a-t-il dit.

Il a également profité de cette occasion pour lancer un appel à tous les jeunes Algériens à pratiquer le triathlon, indiquant que «toutes les conditions sont réunies pour faire de cet évènement un succès, d'autant plus que le complexe des Sablettes constitue un endroit idéal pour pratiquer cette discipline, avec une plage aux normes et une piste cyclable».

«La discipline du triathlon commence à faire son chemin en Algérie, et nous continuons à travailler pour la développer davantage», a conclu Salah Ouanes.

Outre l'Algérie (pays organisateur), trois autres pays sont annoncés à cette compétition, le Sénégal, le Bénin et le Kenya.

Liste des athlètes algériens:

Messieurs: Oussama-Hellal Berrouane, Maamar-Fethi Ghouti, Ouail Aini, Abdelmadjid Adoul Ali, Mohamed-Samy Agab, Sofiane Keddache, Mohamed-Amine Ouddah, Mohamed-Yacine Chemaa, Mehdi Merad, Nazim Boudjehfa.Dames: Achouak Terki, Lyna Benaceur, Aya Menighed, Besma Ghizlene Bennacer, Chater Lilia Manel, Rawane Mouna Bouzenad, Wissal Benamira, Lilia Chiali.