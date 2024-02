La sélection algérienne masculine de tennis de table a décroché la médaille d’or du championnat nord-africain de la discipline, disputé du 5 au 7 février en Tunisie, qualificatif aux championnats d’Afrique de tennis de table 2024 (individuel) prévus en octobre prochain en Éthiopie.

Dans le tableau féminin, les pongistes algériennes ont obtenu la médaille d’argent, a-t-on appris auprès de la Fédération algérienne de la discipline. Dans les épreuves individuelles, quatre pongistes algériens ont décroché leur billet aux championnats d’Afrique de tennis de table 2024 (individuel) prévus en octobre prochain en Éthiopie, grâce à leur qualification aux quarts de finale du championnat nord-africain de la discipline. La qualification concerne les joueurs Samy Kharouf, Amine Djellouli, Mahieddine Bella et Melissa Naceri, a indiqué l’instance fédérale dans un communiqué.

La sélection algérienne de tennis de table a engagé dix athlètes (5 messieurs et

5 dames) au rendez-vous nord-africain avec l’objectif de décrocher un maximum de billets pour les prochains championnats d’Afrique, auxquels seront qualifiés les huit premiers classés. Dans une déclaration accordés à l’Agence presse service, le directeur technique national (DTN) de la Fédération algérienne de tennis, Chérif Derkaoui, a souligné que « le deuxième objectif des athlètes, à travers la réussite d’un bon parcours à Tunis, sera l’amélioration de leur classement individuel sur le plan continental ».

Un petit peu plus loin dans ses déclarations le DTN Derkaoui précise que des athlètes algériens sont bien placés dans le classement des meilleurs joueurs au monde et sont du coup qualifiés aux prochains championnats d’Afrique.

À ce sujet, il dira : « Mahdi Bouloussa, qui figure actuellement parmi les 80 meilleurs joueurs au monde, a déjà assuré sa participation, grâce à son bon ranking. » Dans le tableau par équipes, les sélections algériennes féminine et masculine sont directement qualifiées au tournoi continental, grâce au bon classement occupé au dernier championnat d’Afrique et au tableau mondial par équipes (messieurs et dames).