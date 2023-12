Le sélectionneur de l'Équipe nationale de l'Angola, premier adversaire des Verts, lors de la prochaine coupe d'Afrique de football, prévue du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d'Ivoire, Pedro Gonçalves a annoncé, ce dimanche, la liste des joueurs concernés par cette phase finale de la CAN. Contrairement à ses autres collègues, l'entraîneur anglais, Gonçalves, n'a pas établi de liste élargie, et semble être fixé sur sa liste des 23, publiée avant-hier sur le site officiel de l'instance fédérale angolaise.

Des absences de taille

Dans une première lecture de cette liste des 23, on notera l'absence de deux éléments de taille, qui évoluent dans des clubs huppés en France. En effet, le sélectionneur Pedro Gonçalves s'est passé des services du joueur de Lille, Ivan Cavaleiro (30 ans). Cet ex- international portugais avait pourtant annoncé son choix et sa disponibilité à représenter les couleurs des «Palancas Negras», après avoir représenté le Portugal à deux reprises uniquement. Seulement, cette annonce de Cavaleiro ne semble pas avoir emballé le coach Gonçalves. L'autre grand absent de cette liste de l'Angola, est le défenseur polyvalent de l'Olympique lyonnais, Clinton Mata (31 ans).

En dépit du fait qu'il avait disputé jusqu'ici 8 matchs avec la sélection angolaise, son nom ne figure pas dans cette liste définitive de l'Angola. L'ancien attaquant international portugais, Helder Costa (29 ans), qui a changé de nationalité sportive en 2021 pour devenir angolais, sera aussi absent. Sans club depuis sa dernière expérience à Al-Ittihad (Arabie saoudite), Helder n'a pas non plus été convoqué. Par ailleurs, présent de manière régulière, lors des derniers stages de son Équipe nationale, Gilberto a aussi perdu sa place dans cet effectif dirigé par Gonçalves.

Nzola et Bela de retour

Le sélectionneur national de l'Angola, a, en revanche, renforcé son groupe par le retour de deux joueurs de qualité qui évoluent en Europe. Il s'agit du Franco-Angolais M'Bala Nzola (27 ans). Absent pour des raisons personnelles des derniers stages, l'attaquant angolais qui marche fort à la Fiorentina (Italie), est donc de retour. C'est aussi le cas pour le milieu de terrain de Clermont Foot Auvergne (Ligue 1) Jérémie Bela (30 ans), qui est resté loin de la sélection durant deux ans, pour raisons de blessures.

De plus, l'expérimenté défenseur de Valenciennes FC Jonathan Buatu (33 sélections, 1 but), ainsi que les deux autres tôliers de cette sélection angolaise, Zito Luvumbo, Fredy et Gelson Dala, sont bien présents dans la liste du sélectionneur Gonçalves. Pour rappel, évoluant dans le groupe D, lors de la phase finale de la prochaine CAN, les «Palancas Negras» débuteront ce tournoi face à l'Algérie, le 15 janvier 2024 au stade de la Paix de Bouake en Côte d'Ivoire. Ils affronteront par la suite la Mauritanie, cinq jours plus tard, avant de clôturer la phase de poules par un match solide contre le Burkina Faso, le 23 janvier.

La liste des 23 joueurs angolais pour la CAN

Gardiens: Adilson Da Cruz «Nebl?» (Primeiro de Agosto), Aldo Monteiro «Kadu» (Oliveira, Portugal), Antonio Dominique (Étoile Carouge, Suisse).

Défenseurs: Augusto Carneiro, Eddie Afonso, Joaquim Balanga «Kinito» (Petro de Luanda), Jonathan Batu (Valenciennes/ France), Nùrio Furtuna (La Gantoise/Belgique), Kialonda Gaspar (Estrela Amadora/Portugal), Loide Augusto (Alanyasport/Turquie).

Milieux de terrain: Alfredo Ribeiro «Fredy» (Eyupspor/Turquie), Bruno Paz (Konyaspor/Turquie), Benedito Mukendi «Beni» (Casa Pia/Portugal), Manuel

Cafumana Keliano Manuel (Estrela Amadora/Portugal), Valdomiro Lameira «Estrela» (Erzurymsport/Turquie).

Attaquants: Cristovao Paciencia «Mabululu» (Al Ittihad Alexandria/Égypte), Ambrozini Salvador «Zine» (AEK Athènes/Grèce), Felicio Joao, Jacinto Dala «Gelson» (Al-Wakra/Qatar), Jérémi Bela (Clermont Foot/France), M'Bala Nzola (Florentina /Italie), Zito Luvumbo (Cagliari/Italie)