Le président de la FAF n’a pas caché ses préoccupations

Comme prévu, le président de la Fédération algérienne de football (FAF), Walid Sadi, a réuni lundi, au siège de la FAF, les arbitres d'élite, ainsi que les membres de la commission d’arbitrage de l’instance fédérale, afin de débattre sur la situation explosive qui prévaut depuis quelques journées avec, notamment une multiplication d’erreurs constatées lors des rencontres de championnat de Ligue 1 Mobilis.

Cette rencontre se voulait comme une occasion pour le premier respirable du football et du sport en Algérie, de mobiliser et sensibiliser le corps arbitral à faire preuve de plus de fermeté et de justesse en cette période de fin de saison où on a pu relever quelques insuffisances dans les décisions arbitrales, surtout lors des deux précédentes journées de Ligue 1 Mobilis. C’est ce qu’on a pu en tout cas relevé du dernier communiqué publié par l'instance fédérale sur son site officiel.

Comme indiqué hier, durant cette réunion, le président de la FAF n’a pas caché ses appréhensions et a aussi tenu à exprimer ses préoccupations contre ces erreurs cumulées commises dans des matchs à forts enjeux.

Le ministre des Sports, soucieux d’assurer une meilleure fin de saison avec plus d’impartialité et de fair-play, a appelé à une maîtrise plus nette des rencontres, tout en mettant en garde contre ces manquements en matière d‘arbitrage qui peuvent générer des soupçons de doutes et aussi favoriser un climat de violence, qui reste, toutefois, injustifié.

Sadi a donc profité de cette entrevue pour donner des instructions fermes à la Commission fédérale d'arbitrage (CFA). Il leur a demandé de veiller à ce que tout se déroule bien et dans la régularité afin d’éviter d’autres tensions durant les prochaines journées du championnat. Il a aussi appelé à l'accompagnement des arbitres à l'approche d'une fin de saison où les enjeux sportifs sont très importants.

S’adressant aux arbitres, Sadi a également tenu à leur rappeler « l'importance de la mission qui leur est confiée et le poids de la responsabilité qui en découle », précise aussi le communiqué de la FAF.

Bien entendu, loin de les incriminer ou les accuser d’être derrière cette escalade de violences, le premier responsable du football en Algérie, a réitéré son soutien indéfectible et celui de l’ensemble des membres de l’instance qu’il préside, à l’égard des arbitres, les encourageant à se montrer concentrés rigoureux dans la prise de leurs décisions.

Par ailleurs, dans une intervention faite sur le site de la Fédération algérienne de football, le directeur national d'arbitrage, Mehdi Abid Charef, a qualifié cette rencontre d’importante.

Abid Charef a déclaré qu’elle a été organisée pour « sensibiliser les arbitres sur les derniers matchs du championnat, et les inciter à assumer leur tâche et veiller à accomplir leur mission comme il convient ».

Enfin, le président de la FAF, Walid Sadi, s’est aussi réuni, hier, au siège de la fédération avec l'ensemble des présidents des clubs de la ligue professionnelle pour situer la responsabilité de chaque acteur du football national à l'approche de la dernière ligne droite du championnat.

Il leur a signifié que « chacun est plus que jamais engagé pour garantir le bon déroulement de la compétition dans le respect des règles et des valeurs du sport », a conclu le communiqué de la FAF, à ce sujet.