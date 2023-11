L'Olympique de Marseille traverse une crise. Propriétaire du club du sud de la France, Frank McCourt envisagerait de vendre le club pour ne pas sombrer dans une grossière crise financière. Si une vente de l'OM aux richissimes hommes d'affaires du Royaume est évoquée depuis plusieurs années déjà, les Saoudiens sont les récents intéressés pour s'adjuger le club phocéen. Même si l'Arabie saoudite a menacé récemment de se tourner vers l'Olympique Lyonnais pour l'acheter, vu la lenteur dans les négociations, les Pétroliers ne lâchent pas pour autant l'actuel neuvième de Ligue 1. Une nouvelle bombe tombe pour la vente du club.

La vente de l'OM déjà bouclée? D'après les informations de Canal +, vendredi soir, la vente de l'Olympique de Marseille à l'Arabie saoudite est quasiment actée. C'est ce que renseigne le journaliste David Berger qui l'a expliqué ce vendredi soir sur le plateau de la chaîne cryptée.

Celui-ci fait savoir que tout pourrait se boucler dans les prochains mois avec une probable officialisation en janvier. Une probable vente à hauteur de 400 millions d'euros et 200 millions d'euros de budget est évoquée.

«Un petit mot sur Marseille, on en parle peu mais en coulisse, ça s'active pour la vente du club.

On en parle très, très peu et pourtant, elle se rapproche cette vente. C'est l'Arabie saoudite qui serait intéressée pour racheter le club. On parle de 400 millions d'euros et de 200 millions d'euros d'enveloppe pour recruter. Et ce serait peut-être pour janvier. Ça se précipite et peut-être d'ailleurs que les évènements qui se sont produits le week-end dernier ont justement peut-être servis à accélérer la chose. McCourt a peut-être envie de vendre et s'il y a le prix qui est mis, aux alentours de 400 millions d'euros donc, ça peut arriver plus vite que prévu!», a déclaré David Berger, journaliste pour Canal + sur le plateau.