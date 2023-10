L’ASM Oran a impressionné offensivement, en surclassant le RC Arba (4-0), à l’occasion de la 1ère journée du championnat de Ligue 2 amateur (Groupe centre-ouest) disputée samedi, marquée par un mauvais départ du RC Kouba, tenu en échec à domicile par le SC Mecheria (1-1). Menée par un excellent Sofiane Balegh, l’ASMO, qui espère revenir parmi l’élite après plusieurs saisons au purgatoire, n’a pas fait dans la dentelle en laminant à domicile une équipe du RCA, reléguée en Ligue 2 au terme de la saison 2022-2023. Les gars de Larba n’ont pas pesé lourd face à la furia des Asémistes, supérieurs sur tous les plans. Le RCA a raté un penalty en seconde période. Le NA Hussein Dey, dirigé sur le banc par l’ancien sélectionneur de l’Équipe nationale des U17 Arezki Remmane, a réalisé la troisième victoire à l’extérieur de cette journée inaugurale, face au CR Témouchent (1-0). Le défenseur Harizi a libéré les siens en fin de match (89e). L’Olympique Médéa, contraint de jouer sans public, huis clos oblige, a assuré l’essentiel en battant le promu l’ESM Koléa (1-0). Bouchareb a surgi à la 87e minute pour offrir, sur coup franc, le premier succès de la saison pour la formation phare du Titteri. L’autre promu le WA Mostaganem a réussi son retour en Ligue 2, en l’emportant au forceps face au SKAF El-Khemis (4-3), dans un match épique qui a tenu toutes ses promesses. Mené au score à la maison dès la 5e minute par le WA Boufarik, le GC Mascara a trouvé des ressources pour renverser la vapeur (2-1). Larbi Imad, sur penalty, et Zerguine en seconde période, ont permis au GCM de démarrer du bon pied. À Alger, le RC Kouba a déçu ses fans en se contenant du point du match nul face au SC Mecheria (1-1). Les visiteurs ont pris l’avantage grâce à un but de Benchinoun (58e), avant que le défenseur koubéen Hammani ne remette les pendules à l’heure dans le dernier quart d’heure (76e). Un résultat qui devrait pousser les joueurs de l’entraîneur Réda Bendriss à se remettre en question, à commencer par le prochain match à domicile face au WA Mostaganem, le week-end prochain. En ouverture de cette journée inaugurale, l’ES Mostaganem et la JSM Tiaret sont allées gagner vendredi face respectivement au MCB Oued Sly (3-0) au promu JS Guir (2-1). Dans le groupe Centre-Est, l’Olympique Magrane et l’ES Ghozlane se sont neutralisées (1-1) en clôture de cette 1ère journée. Vendredi, l’IB Khemis El Khechna a décroché le seul succès en déplacement face au MO Constantine (1-0). Le CA Batna a fait parler la poudre en réalisant la plus large victoire (3-0), à la maison face au promu l’Olympique Akbou. Trois matchs se sont soldés par un score vierge.