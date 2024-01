Dans une grande surprise de cette CAN 2024, qui se déroule en Côte d’Ivoire, le Cap-Vert a battu le Ghana lors des ultimes minutes de la partie, dimanche soir à Abidjan sur le score de 2 buts à un. Cette équipe capverdienne a donc créé l’une des grosses sensations de ce premier tour après son succès mérité face aux Blacks Stars.

Les Capverdiens qui avaient ouvert le score par Jamiro Monteiro (17’), ont signé le but de la victoire à la 90’+2 par Garry Rodrigues. Le Ghana avait égalisé en début de seconde mi-temps grâce à une tête d’Alexander Djiku (56’).

La défaite est déjà interdite

Le Cap-Vert s’est même permis le luxe de prendre la tête du groupe B de la coupe d’Afrique des nations devant l’Égypte et le Mozambique qui ne sont pas arrivés à se départager après ce nul qui a sanctionné cette seconde opposition du groupe B sur le score de 2 buts partout. Les camarades du capitaine d’équipe égyptien, Mohamed Salah, ont arraché un point heureux grâce à un penalty obtenu lors du temps additionnel. C’est l’attaquant de Liverpool FC qui a réussi à le transformer en toute fin de rencontre.

Menés après un but hâtif encaissé à la deuxième minute de jeu, les Mozambicains sont revenus dans le match grâce à deux réalisations signées, Witi (55’) et Clesio Bauque (58’) en seconde période. L’Égypte ne doit son salut qu’à cette faute commise par un défenseur mozambicain dans la surface qui a donc été sanctionnée par un penalty heureux, transformé par Mohamed Salah au bout du temps additionnel offrant ainsi un point heureux aux Égyptiens. Lors du prochain match, les Black Stars affronteront l’Égypte. Ainsi, à la lecture de leurs deux résultats, ces deux ténors africains sont déjà sommés de réagir et la prochaine rencontre du groupe « B » qui les opposera à Abidjan, sera décisive pour une qualification au prochain tour de la CAN 2024. Il va sans dire qu’un revers de l’une des deux sélections pourrait précipiter son retour à la maison dès le second match du tournoi.

Chiquinto Conde (Mozambique) : «Il faut prendre notre équipe au sérieux»

Très fier de ses joueurs qui ont obtenu le match nul contre l’Égypte (2-2), Chiquinho Conde, le sélectionneur du Mozambique, a envoyé un message en conférence de presse. Pour lui, son équipe doit être prise plus au sérieux. « Concéder l’égalisation à la 90’+7 n’a que peu de saveur, même si le résultat nous arrange face à l’Égypte. Ce qui me dérange est le fait qu’il y a un certain discrédit autour de notre équipe qui doit être prise un peu plus au sérieux dans cette coupe d’Afrique des nations. » Un message très fort envoyé par le sélectionneur du Mozambique aux journalistes présents en conférence de presse d’après- match face à l’Égypte. .