L'ancienne légende de la JS Kabylie, Djamel Menad, revient dans cet entretien accordé à L'Expression sur les raisons de ce résultat nul concédé d'entrée face à l'Angola. En connaissance de cause, Djamel évoque les facteurs atmosphériques difficiles à gérer en Afrique noire et les erreurs de concentration de la part de certains joueurs de l'EN, pour expliquer cette mauvaise performance des Verts. L'ex- buteur de l'Équipe nationale nous parle aussi du retour en forme de Baghdad Bounedjah.

L'Expression: Tout d'abord, un commentaire sur ce nul concédé par l'Algérie contre l'Angola?

Djamel Menad: Écoutez, c'était un peu prévisible de voir autant de difficultés dans ce premier match. Je ne vous cache pas que dès le début de la rencontre contre l'Angola, j'avais une petite appréhension par rapport à l'état physique des joueurs. Je crois qu'on a commencé trop fort la partie. On a mis trop de gaz sans mesurer le danger que cela pourrait avoir sur la suite de la partie, notamment le seconde mi-temps.



Pouvez-vous être plus explicite?

Je veux parler des facteurs de la chaleur et de l'humidité. Il n'y a que ceux qui ont joué en Afrique et ceux qui connaissent bien la Côte d'Ivoire qui peuvent vous parler des conditions difficiles à surmonter. Ce n'est pas évident. D'où l'importance de bien gérer ses efforts pendant le match. Commencer la rencontre en trombe, est un risque à prendre, car la baisse du régime devient inévitable. C'est difficile de maintenir un pressing haut et intense en Afrique noire, pendant plusieurs minutes. Je dis cela par expérience, en tant que joueur et entraîneur aussi.

Et si on revenait au match de l'Angola, que pensez-vous de la prestation des Verts?

On a fait une excellente première mi-temps, on s'est créé beaucoup d'occasions avec une parfaite maîtrise du match, mais on a payé cash et très cher cette débauche d'énergie à vouloir plier le match en seconde période. Je dirai que ce n'était pas l'Angola qui nous a causé réellement des problèmes, mais on a été trahi par la fraîcheur physique. Si j'ai un conseil à donner aux joueurs et au sélectionneur, c'est de bien apprendre de la gestion des efforts dans un match, surtout celui qui arrive face au Burkina Faso où on va jouer à 14h00 (15h00 heure algérienne). C'est-à-dire en pleine chaleur.

Justement comment voyez-vous le match du Burkina?

Tout d'abord, il faut bien analyser cette rencontre de l'Angola et corriger les lacunes, notamment en matière d'efficacité devant les buts durant les moments forts et surtout soigner notre concentration, lors des temps faibles, afin d'éviter les erreurs comme cette faute de Bentaleb sur le penalty de l'Angola. Comme je viens de le dire face au Burkina les conditions de jeu seront très difficiles et imposent une meilleure gestion des efforts durant le match, j'insiste beaucoup sur cet aspect-là.

Vous avez été l'un des grands artisans de ce bon parcours de la CAN 1984, pouvez-vous y revenir?

Que de beaux souvenirs, sur le plan personnel et aussi collectif où on a pu décrocher une 3e place méritée contre l'Égypte qui était un grand rival sportivement parlant. En 1984, on était la seule équipe à n'avoir concédé le moindre revers, mais la coupe d'Afrique nous a échappé à cause de cette élimination amère aux tirs au but contre la grande équipe du Cameroun.

Pour finir, Bounedjah a marqué et semble retrouver sa forme, qu'avez- vous à dire sur son rendement?

Oh le but qu'il met face à l'Angola! Dommage qu'il y a eu cette position hors jeu qui vient le priver du meilleur but de l'histoire de la CAN. Après, Baghdad je l'ai déjà dit, c'est ce qu'il nous faut devant. Costaud, intelligent, habile balle au pied et opportuniste. J'espère qu'il va encore faire parler la poudre contre le Burkina. Je lui souhaite vraiment le meilleur, car c'est un garçon qui mérite notre soutien à l'instar de l'ensemble de la sélection, à laquelle je souhaite beaucoup de réussite dans cette CAN.