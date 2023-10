La sélection algérienne de football, sous la houlette du coach Djamel Belmadi, débuté, hier, son stage de préparation en vue des deux matchs amicaux contre le Cap-Vert et l'Égypte. Les joueurs ont entamé leur préparation au Centre national technique (CNT) de Sidi Moussa à Alger, mais en raison de l'état de la pelouse, ils ont déplacé leur campement vers Constantine.

Le premier match amical contre le Cap- Vert est prévu pour jeudi prochain à 20h00. Par la suite, les Verts affronteront l'Égypte le lundi 16 du mois en cours à Al-Aïn, aux Émirats arabes unis, à 20h00 (17h00 heure algérienne). Djamel Belmadi, le sélectionneur national, a expliqué que ce stage servait à préparer la campagne des éliminatoires de la Coupe du monde FIFA 2026, qui débutera en novembre, ainsi que la prochaine CAN TotalEnergies en Côte d'Ivoire en 2023. La décision de déplacer le stage de Sidi Moussa vers Constantine a été prise en raison de l'état déplorable de la pelouse du CNT. Bien que des travaux de rénovation aient été entrepris, le coach Belmadi a préféré préserver le terrain pour les deux matchs à venir. Concernant les deux matchs amicaux, Belmadi a expliqué: «Ces deux sélections ont été choisies en fonction de leur style de jeu, notamment l'équipe du Cap-Vert, dont le jeu ressemble à celui du Mozambique.» Il a également souligné l'importance de la concentration et de la volonté pour contrer ces adversaires. Pour le Cap-Vert, Belmadi a noté: «On n'a jamais joué contre une équipe pareille de qualité. Les Cap-Verdiens ont progressé, ce qui promet un véritable défi pour notre équipe.» Belmadi a également clarifié que la préparation actuelle n'était pas une «revue de l'effectif», car les joueurs pour la prochaine CAN sont pratiquement déterminés, avec seulement quelques places à pourvoir. Il a souligné que ces deux matchs de qualification pour la Coupe du monde en novembre aideraient à finaliser le «onze» qui serait utilisé lors de la CAN. Cette approche méticuleuse de Belmadi montre sa détermination à ne rien laisser au hasard, un aspect clé de sa gestion de l'Équipe nationale algérienne. Les attentes sont élevées pour ces deux matchs amicaux qui serviront de préparation cruciale pour les compétitions à venir.