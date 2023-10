L'ES Mostaganem a dominé son voisin le WA Mostaganem (2-1) dans le duel au sommet de la troisième journée de Ligue 2 amateur de football, disputée vendredi dernier, en s'emparant par la même occasion du leadership du Groupe centre-ouest avec 9 points, au moment où le RC Arba et l'USM El Harrach, deux anciens pensionnaires de l'élite, ont enregistré leur troisième défaite en autant de matchs, respectivement (2-1) chez le MCB Oued Sly et (1-0) chez l'IRB Ouargla. L'ESM, sérieux candidat à l'accession, a été à la hauteur de ses ambitions, en surmontant toutes les difficultés pour sortir victorieux de ce chaud derby de la ville de Mostaganem, confirmant son excellente entame de saison. Ce qui n'a pas été le cas pour ses homologues du Groupe centre-est, l'IB Khemis El Khechna et le CA Batna, qui se sont contentés d'un nul identique de (0-0) lors de leurs déplacements respectifs chez le NRB Teleghma et l'USM Annaba. Une maigre récolte, certes, mais qui a tout de même suffi à leur bonheur, puisque ces deux clubs sont restés coleaders avec 7 points, profitant notamment de l'échec de leurs principaux concurrents pour la première place, dont l'HB Chelghoum Laïd, battu (2-0) chez la JS Bordj Ménaïel. Outre l'ESM, le RC Kouba est le seul club à avoir réussi à s'imposer en déplacement au cours de cette troisième journée, puisqu'il est allé ramener un précieux succès du stade Habib Bouakeul, où il a dominé l'ASM Oran

(1-0), alors que le carton du jour est à mettre à l'actif de l'ESM Koléa, ayant atomisé la JSM Tiaret (4-0). Le MSP Batna et le CR Témouchent se sont contentés du minimum requis pour empocher les trois points en s'imposant petitement (1-0) respectivement contre l'AS Aïn M'lila et le SKAF Khemis Miliana, au moment où le GC Mascara, qui avait démarré la nouvelle saison par deux victoires consécutives a connu un coup d'arrêt, ce vendredi, en se faisant accrocher à domicile par le SC Mechria (0-0). Pour sa part, le nouveau promu JS Guir, qui restait sur deux défaites consécutives, a récolté son tout premier point à l'occasion de cette troisième journée, en concédant un nul vierge à domicile contre le WA Boufarik. De son côté, le NA Hussein Dey qui restait sur une surprenante défaite à domicile face au promu Koléa a décroché un précieux point de son déplacement au stade d'Imam Lyes face à l'OMédéa (1-1). En revanche, le RC Arba et l'USM El Harrach continuent à broyer du noir, en concédant leur troisième défaite en autant de matchs en ce début de saison. «Ezzerga» et «Essefra» sont d'ailleurs les seuls clubs à n'avoir récolté aucun point après trois journées. Ils sont donc appelés à se ressaisir et au plus vite, pour éviter d'accuser un retard qui pourrait s'avérer insurmontable. Les péripéties de cette troisième journée se poursuivront samedi, avec le déroulement des matchs Magrane - Akbou et MC El Eulma - ES Ghozlane, avant de s'achever lundi, avec le déroulement du choc MO Constantine - AS Khroub, entre voisins du Constantinois.