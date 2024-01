L'Algérie affronte le Burkina-Faso, aujourd'hui, lors de la deuxième journée de la coupe d'Afrique des nations 2023, qui se déroule en Côte d'Ivoire du

13 janvier au 11 février prochain. Le résultat de ce choc important pour la suite du parcours des deux équipes dans le «Groupe D», prévu à 15h00 au Stade de la Paix de Bouaké, déterminera à un pourcentage très élevé l'équipe qui se qualifiera au prochain tour de ce tournoi.

Certes, cette rencontre n'est pas décisive, mais elle sera quand même importante pour l'avenir des Verts dans cette compétition contre une équipe qui a déjà remporté le premier match face à la Mauritanie sur le score d'un but à zéro. Une victoire ouvrira grandes les portes de qualification de l'Équipe nationale au prochain tour et sera aussi une belle revanche sur le sort pour les camarades de Riyad Mahrez, accrochés lors du premier match du Groupe par l'Angola sur le score d'un but partout.

Sereins et en confiance depuis la reprise des entraînements au lendemain du nul concédé face à l'Angola lundi, les Verts n'ont qu'un seul désir, «gagner ce match face au Burkina pour se donner une bonne marge de qualification et surtout convaincre les millions de fans des Verts qui croient dur comme fer en leurs favoris». Les camarades d'Ismaël Bennacer sont déterminés à surmonter toutes les difficultés. Programmé à 14h00, heure locale (15h00 (heure algérienne)), ce duel entre deux vieilles connaissances, se jouera dans des conditions atmosphériques très difficiles et sous une chaleur de 37°C. C'est pourquoi tout le monde est unanime à dire que cette rencontre face au Burkina Faso sera celle des joueurs. Djamel Belmadi, tout comme l'ensemble des supporters de l'EN, s'attendent à un match d'hommes dans des circonstances particulières où le défi du résultat sera aussi pesant et présent. Après avoir lessivé ses joueurs après le résultat nul enregistré lundi face à l'Angola, Djamel Belmadi a appelé ses capés à faire preuve de plus de responsabilité dans ce duel qui les attend, cet après-midi, contre le Burkina Faso.

En dépit des conditions difficiles, le coach des Verts ne veut en aucun cas entendre parler de prétextes (chaleur, fatigue et humidité) dans cette rencontre. Djamel qui a prévu quelques changements dans ce match, s'attend à une réaction d‘hommes de la part de ses joueurs.

Ils les a appelés à faire preuve de solidarité tout au long du match et ne rien céder quel que soit le déroulement de la rencontre pour engranger trois précieux points et mettre un pied en huitièmes de finale de la CAN 2024.

Sur le plan historique, les deux sélections vont se rencontrer pour la 23e fois de leur histoire, toutes compétitions confondues. Les Verts l'ont emporté à 10 reprises pour 5 défaites et 7 matchs nuls. Durant les 12 matchs officiels et 10 rencontres amicales disputés jusqu'ici, l'Algérie a marqué

36 buts contre 19 réalisations encaissées.

La première confrontation entre les Verts et les Étalons burkinabè remonte à l'année 1967, dans le cadre des éliminatoires de la CAN-1968.

L'Algérie avait remporté la première manche en déplacement sur le score de 2 buts à 1 avant de s'imposer logiquement à Alger sur le score de 3 buts à 1.

La dernière double confrontation face aux Burkinabè, a été marquée par deux matchs très serrés lors du premier tour des éliminatoires (CM 2024). Les deux matchs se sont d'ailleurs terminés sur des scores nuls.