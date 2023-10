La sélection algérienne de football se prépare activement pour les échéances à venir, à commencer par les qualifications à la Coupe du monde 2026 et la phase finale de la coupe d'Afrique des nations (CAN) en 2024. Cette seconde échéance avance à grandes enjambées. Dans cette optique, les Verts entament leur premier match amical, ce soir, à Constantine, où ils affronteront le Cap-Vert sur la pelouse du stade Chahid Hamlaoui. Le stage de préparation, entamé le 4 octobre au Centre technique de Sidi Moussa, a été l'occasion pour l'équipe de travailler davantage la cohésion avant d'aborder les rendez-vous officiels. Le sélectionneur Djamel Belmadi a prévu deux matchs amicaux durant ce stage, le premier face au Cap-Vert et le second contre l'Égypte aux Émirats arabes unis. Ces rencontres visent à mieux préparer le groupe en vue des qualifications à la Coupe du monde 2026 et la CAN 2024 en Côte d'Ivoire. La rencontre en dépit de son caractère amical ne manque pas de susciter un fort engouement. Preuve en est: tous les billets ont été vendus via la plate-forme Tadhikrati.

L'engouement est tellement grand que le match va se jouer à guichets fermés.

Djamel Belmadi, le sélectionneur national, voit ces matchs amicaux comme une opportunité pour évaluer les joueurs, notamment les nouveaux venus dans l'équipe, dans le but de bâtir une équipe compétitive pour la prochaine CAN et les qualifications à la Coupe du monde. Parmi les nouvelles recrues figurent Amine Gouiri, Mohamed-Bachir Belloumi, L'objectif est clair: la qualification pour la prochaine Coupe du monde et une performance remarquable à la CAN. Djamel Belmadi mise sur la jeunesse et l'intégration de nouveaux talents afin de renforcer le Onze national. Ces matchs amicaux sont ainsi l'occasion idéale pour tester les forces en présence et peaufiner la stratégie en vue des compétitions à venir. L'Algérie se prépare donc activement pour les qualifications à la Coupe du monde 2026 et la CAN 2024, avec un premier match amical contre le Cap-Vert, suivi d'une confrontation avec l'Égypte. Djamel Belmadi mise sur la jeunesse afin de former une équipe compétitive et déterminée à briller sur la scène internationale. Il peaufine son équipe, sa stratégie et intègre les nouveaux.

C'est manifestement deux joutes amicales qui permettront au sélectionneur d'apporter des réglages et tirer le meilleur possible des nouveaux sélectionnés. D'autant plus que ces derniers ne manquent pas de qualités.

Pour diriger le match contre le Cap-Vert, la Confédération africaine de football (CAF) a désigné un trio arbitral tunisien, composé de Mehrez Melki, Aymen Ismail, et Youssef Jami, avec Abdelmoumen Touabti comme quatrième arbitre et Hacène Arzour comme commissaire au match.