L'Olympique Annaba de handball a réussi, samedi à Oran, à s'adjuger le premier trophée de l'histoire de ce club, créé en 2006, en battant à l'arraché le HBC El Biar en finale de la coupe d'Algérie (hommes) après deux séries de prolongations (38-34). Cette finale entre deux invités surprises tenue au niveau de la salle omnisports du complexe Miloud Hadefi a tenu toutes ses promesses, au vu du suspense qui l'a marquée, notamment à la fin de la deuxième période. Les gars d'Annaba sont bien entrés dans le match, dominant les débats dès les premières minutes. D'ailleurs, après huit minutes de jeu, ils menaient sur le score de 8-4. Leur adversaire algérois a attendu jusqu'à la 22e minute pour réduire à deux buts son retard. Mais c'était sans compter sur la détermination des protégés de Hichem Boudrali, qui ont défendu bec et ongles leur avance jusqu'à terminer le premier half à leur avantage sur le score de 14-11, soit trois longueurs d'avance. Le même scénario va se reproduire en début de la deuxième période, qui a vu les joueurs de l'OMA maintenir le cap dans les premières minutes, avant de «craquer» devant le réveil des gars d'El Biar qui sont parvenus à égaliser pour la première fois à la 7e minute de cette seconde mi-temps. Depuis, aucune équipe n'a réussi à prendre les commandes du jeu à son profit et chacun des deux adversaires répondait du tac au tac à son antagoniste du jour, et ce, jusqu'au sifflet final de cette mi-temps soldée par un nul (26-26). Les deux équipes devaient alors recourir aux prolongations pour se départager, non sans tenir tout le monde en haleine, puisque le nul a encore prévalu à l'issue de la première prolongation (31-31), avant que l'OMA ne revienne en force lors de la seconde pour faire la différence (38-34). Les joueurs de la ville d'Annaba ont reçu leur trophée, dédié à la mémoire de Rahmouni Mamoul, ancien président de la Fédération algérienne de handball, des mains de l'actuelle première responsable de cette instance, Karima Taleb, en présence des autorités locales et des responsables au niveau de la tutelle et du comité olympique et sportif algérien.