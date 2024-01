Pour son apprentissage en Division nationale 2, le club phare de la Soummam excelle avec l'art et la manière et force le respect de ses adversaires. Un parcours remarquable qui lancent les tigres d'Akbou au-devant de la scène sportive. Ils sont même le sujet de discussion du monde du football, aussi bien au niveau local, national qu'international, puisqu'ils arrivent même à caper la diaspora de la région à l'étranger.

Une équipe qui végétait dans les divisions inférieures il n'y a pas si longtemps, jouent les premiers rôles dans le Championnat national de deuxième division soit l'antichambre du championnat d'élite national, grâce à son parcours époustouflant, voire même phénoménal. Il termine la phase aller du championnat de Ligue 2 avec une victoire ramenée de l'extérieur, en dehors de ses bases, face à l'équipe de Khemis El Khechna, ex-leader de ce groupe jusqu'à la septième journée de cette phase aller, grâce à un but en or inscrit dans le temps additionnel de la rencontre à la 92' par l'attaquant Gherbi. Du coup, cerise sur le gâteau, les Olympiens terminent la phase aller en apothéose avec 38 points.

Le parcours d'un futur champion

L'équipe prend une marge de sécurité de pas moins de 7 points sur son poursuivant immédiat le MSP Batna. Ainsi sur 15 matchs de la phase aller, l'Olympique d'Akbou gagne 12 matchs, perd un seul match et fait deux matchs nuls. Elle inscrit 31 buts, encaisse 12 buts et devient la meilleure attaque avec 18 buts d'écart.

Pour rappel, l'Olympique Akbou, nouveau promu en Ligue 2 amateur, a pris le fauteuil de leader du Groupe centre-est lors de la septième journée après sa victoire en déplacement devant l'IRB Ouargla (1-0), une journée également marquée par la première défaite de la saison de l'ancien leader l'IB Khemis El Khechna face au MC El Eulma (0-1). Depuis cette fameuse septième journée, après un lifting de son staff technique en rappelant son entraîneur de la saison dernière qui a réussi une accession historique, Mourad Karouf en l'occurrence, les Olympiens se sont accrochés à cette place avec beaucoup de détermination. Mieux encore, ils l'ont consolidé davantage pour terminer champion d'hiver.

Un parcours d'un futur champion qui ne compte pas baisser les bras en si bon chemin. Une équipe qui force le respect et l'admiration. Elle a gagné des échelons et des galons à plus d'un titre. Il y a exactement 5 à 6 ans, elle faisait partie du championnat de wilaya. Elle s'est lancée dans un processus d'accession sans égal, grâce à l'abnégation de ses dirigeants, à leur tête, Karim Takka, le président du club, qui a su réussir un parcours exemplaire, digne des grandes équipes. Quatre accessions successives, c'est tout simplement phénoménal. Du coup, c'est l'histoire d'un autre club kabyle qui commence à s'écrire. Mieux, elle s'inscrit dans le registre d'or du football local, régional et voire même national, puisqu'elle évolue dans le Championnat national de Ligue 2. Une accession historique, la quatrième d'affilée corroborée par une autre qualification historique au quart de finale de la coupe d'Algérie.

Karouf à la hauteur des attentes

L'OA, c'est désormais, une équipe, un parcours et une histoire qui s'écrit. On le qualifie même de syndrome akboucien. Le club «Olympique d'Akbou» est sous les feux de la rampe. Après son accession remarquable et exemplaire en Ligue 2, la saison sportive dernière, devient ainsi le club phare de la Soummam, de la wilaya de Béjaïa, du Sahel à la Soummam, suite à la relégation du MOB et de la JSMB en Division nationale 30. L'Olympique d'Akbou s'adjuge le titre de représentant de la wilaya en matière de représentation footbalistique. Avec son accession en Ligue 2 amateur, L'Olympique Akbou réalise, ainsi, le rêve de milliers de ses fidèles supporters, de toute une région, voire même au-delà. Pour la première saison de son histoire, en Division nationale Ligue 2, peu de sportifs avertis ont misé sur elle, mais une fois dans l'étrier du championnat, l'équipe a pris les rênes du classement dès la septième journée grâce à la clairvoyance du staff dirigeant qui ont vite fait de rappeler leur entraîneur en chef, Mourad Karouf, qui connaît bien la maison étant l'artisan de la l'accession historique du club. En si bon chemin, l'équipe ne compte surtout pas lâcher prise. Elle mise sur la cinquième accession de suite pour atteindre le palier supérieur du football national. Le Championnat d'élite national. Un rêve qui commence à se dessiner grâce au savoir-faire et l'engagement sans égal de ses jeunes dirigeants, à leur tête Karim Takka, jeune chef d'entreprise, qui n'a lésiné sur aucun moyen pour mettre son équipe dans les meilleures conditions possibles.

Il a su et pu mettre toute son équipe, dirigeants, staff technique et joueurs, dans les meilleures conditions possibles pour leur exiger des résultats en fin de course, mais sans mettre de pression négative. Le staff technique dirigé par l'ancien joueur de la JSK, Mourad Karouf ne peut qu'être à la hauteur des attentes de son président, d'une galerie, voire même de toute une région. Après quatre accessions successives, le rêve est désormais permis, pour les camarades de Zidane Mebarakou. C'est tout le mal qu'on leur souhaite. Bon vent l'équipe pour une cinquième étoile!