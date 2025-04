Le ministre des Sports, Walid Sadi, a appelé les membres du comité d'organisation de la première édition des Jeux scolaires africains, prévus en août prochain en Algérie, à régler tous les aspects organisationnels avec diligence et efficacité, indique un communiqué du ministère.

Lors d'une réunion, tenue lundi en présence des cadres centraux du ministère, du président de l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique (Acnoa) et de représentants du ministère de l'Éducation nationale, des Comités nationaux olympiques d'Afrique, du Comité olympique et sportif algérien (COA) et de la Fédération algérienne du sport scolaire (Fass), Sadi a souligné «l'importance majeure» accordée par les hautes autorités du pays, à leur tête le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à cet évènement sportif continental.

Il a, à cette occasion, insisté sur la pleine mise en œuvre des conclusions de cette réunion dans les délais impartis.

Cette réunion a été consacrée à la finalisation des préparatifs liés à l'organisation de cet évènement sportif, notamment pour ce qui est du nombre de pays participants, des disciplines sportives prévues et de la date du début officiel des compétitions, précise le communiqué. Les Jeux scolaires africains constituent une étape préparatoire importante pour les athlètes algériens, qui pourront ainsi acquérir une expérience compétitive au niveau continental, en prévision de leur participation aux grandes compétitions sportives régionales et internationales. Cette première édition rassemblera des athlètes de 14-17 ans qui concourront dans 25 disciplines, avec l'appui de l'Acnoa et du Comité international olympique (CIO). Fruit d'un protocole d'accord signé entre l'Acnoa et la Fédération internationale du sport scolaire (ISF) lors des Jeux olympiques de Paris en juillet 2024, les Jeux scolaires africains 2025 s'inscrivent dans une dynamique visant à accompagner les jeunes athlètes du continent vers des compétitions majeures comme les Jeux africains de la jeunesse prévus en décembre 2025 à Luanda (Angola), les Jeux olympiques de la jeunesse prévus en 2026 à Dakar (Sénégal) et les Jeux olympiques de Los Angeles (2028).

La désignation de l'Algérie pour abriter cet évènement continental dénote la confiance des instances internationales compétentes en sa capacité à faire de cette première édition un modèle de réussite.