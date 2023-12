Contre une équipe du MC El Bayadh, réputée difficile à jouer chez elle, l'USM Alger est revenue avec un précieux point, mais non sans nourrir quelques regrets, eu égard de l'aubaine laissée filer par les Usmistes de remonter au classement. Devant un adversaire perturbé par quelques absences, les Algérois misaient sur un succès pour confirmer leur bonne santé affichée en compétition africaine avec cette série de trois victoires réalisées en autant de rencontres en coupe de la CAF. Si le résultat est acceptable sur le plan comptable, il reste que le rendement globale de l'équipe était très loin des attentes des fans du club algérois. D'ailleurs, c'est grâce aux arrêts de son gardien de but international algérien, Oussama Benbot que l'USMA, a pu finir la mi-temps sans encaisser le moindre but.

En seconde période, le chouchou du public usmiste Aït El Hadj effectue son entrée en jeu. Un changement qui va faire beaucoup de bien à l'USM Alger, même si cette sortie forcée d'Oussama Chita a laissé un vide énorme au milieu de terrain. Ce dont a profité l'adversaire pour presser et trouver enfin la faille dans ce match. Barka, qui profite d'un corner bien botté par Belaribi, ouvre le score à la 55' au grand bonheur du public local. C'est là que le jeune espoir Aït-El-Hadj entre en scène et parvient, après un joli travail individuel, à donner un bon ballon de but à son camarade Belkacemi, pour l'égalisation usmiste. Les Rouge et Noir sur leur lancée tentent de passer devant, mais leurs tentatives manquaient de finition pour espérer prétendre à mieux dans ce duel soldé donc sur un résultat nul d'un but partout. Un résultat qui ne permet à l'USMA d'avancer et qui reste scotché à la 13e place du classement de la Ligue 1 Mobilis avec seulement 7 points et trois matchs en retard.