Les Rouge et Noir veulent vite se remettre dans le bain

La rencontre de mise à jour de la 19e journée entre l'USMA et la JSK qui devait se dérouler, une première fois, hier, a été finalement reportée à demain, au stade Nelson Mandela, à partir de 19h00.

C'est pourquoi le staff technique des Noir et Rouge, dirigé par Juan Carlos Garrido a programmé une dernière séance d'entraînement pour ses joueurs, ce dimanche, à l'issue de laquelle il devrait annoncer la liste de ses poulains retenus pour la rencontre de demain, face à la JS Kabylie pour le compte de la mise à jour du Championnat national de la Ligue 1 Mobilis du football professionnel.

Ce changement de domiciliation du stade du 5-Juillet au stade Nelson Mandela a été décidé suite à la fermeture temporaire du stade olympique pour travaux de rénovation d'une durée de deux semaines. Pourtant, on avait évoqué en premier lieu le stade Omar Benrabah de Dar El-Beïda pour abriter ce match avant que la LFP ne change d'avis. C'est d'ailleurs un communiqué de cette instance qui l'a précisé en indiquant, entre autres que «Cette rencontre devait se jouer initialement le samedi 4 mai, avant d'être décalée de 48 heures, idem pour l'autre match de cette mise à jour entre l'USM Khenchela et le CR Belouizdad, programmé une première fois ce samedi avant d'être décalé au dimanche 5 mai (16h00).» La LFP conclut en annonçant qu'elle «a décidé de programmer deux des cinq matchs de mise à jour avant le déroulement de la 25e journée, fixée au week-end du 10 et 11 mai».

Par ailleurs, il y a lieu de rappeler également qu'à l'issue de la 24e journée, le MC Alger est leader de la Ligue 1 Mobilis avec un total de 56 points, soit avec 13 points d'avance provisoirement sur son dauphin le CS Constantine, qui a un match en plus à disputer à domicile contre l'USM Alger.

Ainsi, après ces deux matchs aller et retour de la demi-finale de la coupe de la CAF, annulés pour des raisons déjà évoquées, l'USM Alger s'apprête à renouer avec la compétition nationale, et à son menu un match de championnat fort important contre la JS Kabylie. À cet effet, les joueurs algérois sont décidés à le gagner pour se relancer dans la course au podium. Et justement il se trouve que les Usmistes doivent disputer, en plus trois autres rencontres, respectivement, face au MC Oran; le CS Constantine et l'ES Ben Aknoun.

Là, le coach Garrido doit donc revoir son programme en étant obligé d'effectuer un turnover de son effectif pour assurer de bons résultats dans ces matchs en retard.

Ce qui permettrait d'ailleurs de faire reposer à chaque fois quelques-uns de ses cadres pour leur éviter la fatigue et des blessures.

Encore faut-il noter que les fans des Rouge et Noir sont très optimistes à voir leur club se hisser en haut du tableau et jouer les premiers rôles, en exploitant à bon escient ces matchs en retard.

Pour rappel, l'USM Alger

(6e avec 35 points), qui reste sur 3 victoires consécutives et qui compte 4 matchs de retard, entend bien se relancer dans la course au podium.

Pour sa part, la JSK (7e avec 33 points), aura à coeur de réaliser la passe de trois et ainsi consolider sa position dans le ventre mou du classement, et ce, avant le déroulement de la 25e manche prévue pour les

10 et 11 mai courant.