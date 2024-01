Après son dernier succès réalisé en déplacement, mardi face à l'ES Ben Aknoun (1-2), l'USM Alger se rapproche du leader, le MC Alger en partageant la 2e place avec le Paradou AC et l'USM Khenchela avec un total de 23 points chacun, soit à exactement 10 points du Mouloudia d'Alger. Mais, il ne faut surtout pas oublier que les Rouge et Noir comptent un match en retard face au CS Constantine. Ce qui veut dire que l'équipe algéroise pourrait réduire encore plus cet écart d'avec le leader en cas de victoire, surtout dans ce match retard face aux gars de l'antique Cirta programmé pour le 31 du mois en cours au stade du 5- Juillet d'Alger à partir de 18h00. C'est ce qu'a indiqué avant-hier, la Ligue de football professionnel sur son site officiel en précisant également que la rencontre de la 15e journée entre l'USM Alger et le NC Magra, programmée initialement le samedi 27 janvier en cours, est décalée au dimanche 28 de ce même mois de janvier 2024 à 18h00 et toujours au stade du 5- Juillet d'Alger. Avant-hier, sur la pelouse du stade du 20 -Août 1955 d'Alger, les joueurs de l'USM Alger ont pris le match en main dès le début de la partie contre l'ES Ben Aknoun, en acculant les joueurs du coach Dziri Bilal dans leur camp. La défense de Ben Aknoun bien organisée autour de Talah et Deghmani, entre autres, a bien tenu durant la première mi-temps où les joueurs du coach Garrido n'ont pu trouver la faille pour ouvrir la marque. De retour des vestiaires, les joueurs de l'USMA reviennent à la charge au moment où ceux de l'ES Ben Aknoun se contente de se défendre tout en tentant d'exploiter les actions des contre-attaques. Deux minutes après le début de cette deuxième mi-temps décisive, Benzaza bénéficie d'un coup franc qu'il exécute à la perfection en transmettant la balle à son coéquipier Bacha, qui, d'une reprise de la tête envoie le cuir au fond des filets du gardien de but Bousseder. Les gars de Ben Aknoun tentent alors de réagir en menant quelques attaques, mais la défense usmiste tient bien alors que Djahnit a eu une très belle occasion de doubler la mise en recevant une balle de son coéquipier Kanou. Djahnit s'engouffre à l'intérieur de la surface de réparation, mais rate cette très belle opportunité de doubler la mise. Par la suite, les joueurs de Ben Aknoun poursuivent leur quête d'égalisation et c'est ainsi que sur un corner bien botté par Hachoud, Deghmani réussit à niveler la marque (83'). Et c'est alors le suspense qui place dans le stade du 20 -Août où les deux formations tentent de marquer ce fameux but de la victoire. Et c'est ce qu'a réussi l'USMA grâce à ce but marqué par Belkacemi à une minute de la fin du temps réglementaire des 90minutes. Le temps restant n'a, toutefois, pas permis aux joueurs du coach Dziri d'égaliser une seconde fois et c'est ainsi que l'USMA remporte ce derby algérois pour se hisser à la deuxième place du classement en retrouvant le Paradou et l'USMK avec un total de 23 points chacun. Quant à l'ES Ben Aknoun, elle partage l'avant- dernière place de ce classement avec le MC Oran avec un total de 9 points chacun. À l'issue de cette partie bien disputée, le coach de l'USMA, Garrido a indiqué qu' «on a rencontré une équipe de Ben Aknoun bien solide défensivement et heureusement qu'il n'a pu débloquer la situation juste après le début de la seconde mi-temps», avant d'ajouter que «nos adversaires ont pu revenir à la marque, mais mes joueurs, ont eu une très bonne réaction en reprenant l'avantage au score. Avec une 5e victoire, on confirme notre bonne dynamique, mais, on doit également continuer à travailler pour poursuivre notre petit bonhomme de chemin avec des résultats positifs», a conclu le coach de l'USM Alger.