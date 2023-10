L'USM Alger, représentant algérien en Coupe de la confédération africaine de football (CAF), a hérité du groupe A, selon le tirage au sort de la phase des poules de la coupe de la Confédération de football, effectué vendredi à Johannesburg (Afrique du Sud). Outre l'USM Alger, le groupe A comprend également Future FC (Égypte), Supersport United (Afrique du Sud), et Al-Hilal Benghazi (Libye). L'USMA poursuivra la défense de son trophée, décroché en juin dernier aux dépens des Tanzaniens de Young Africans (aller: 2-1, retour: 0-1), après avoir éliminé au précédent tour le FUS Rabat. Les «Rouge et Noir» sont allés tenir en échec en déplacement leur adversaire (1-1), avant de concéder le nul vierge (0-0) lors de la seconde manche disputée au stade Miloud-Hadefi d'Oran. Le club de Soustara devrait être versé dans le chapeau 1 lors de ce tirage au sort. La première journée de la phase de poules de la coupe de la Confédération se disputera le 26 novembre prochain, alors que la deuxième journée est fixée au 3 décembre. Les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour les quarts de finale de la compétition. L'entraîneur de l'USM Alger Abdelhak Benchikha a qualifié de «relativement équilibré» le Groupe (A) de la coupe de la Confédération de football, dans lequel a été versée son équipe «Nous sommes tombés dans un groupe relativement équilibré, au sein duquel nous serons appelés à disputer quelques derbies, face à des adversaires représentant des pays voisins, notamment Al-Ahly Benghazi de Libye et Future FC d'Égypte», a commencé par commenter le coach des Rouge et Noir dans une déclaration au site officiel du club. Le troisième adversaire de l'USMA dans ce Groupe (A) sera Supersport United d'Afrique du Sud, ce qui a quelque peu peiné Benchikha, car il obligera son équipe «à faire un long périple, jusqu'à l'extrême sud du continent». «Notre mission sera difficile, face à des adversaires de renom, qui n'ont pas atteint la phase de poules par hasard. Mais comme toujours, nous allons procéder match par match, avec l'objectif de réaliser un bon parcours, qui nous permettra de passer en quarts de finale», a-t-il espéré. Pour rappel, l'USMA s'est qualifiée à la phase de groupes aux dépens du représentant marocain FUS Rabat (1-1 à l'aller et 0-0 au retour). Les Rouge et Noir sont également tenants du titre, car c'est eux qui ont remporté la précédente édition, en battant les Tanzaniens de Young Africans (1-2 à l'aller et 0-1 au retour), en finale de la compétition, disputée au mois de juin dernier.

Composition des quatre groupes

Groupe A: USM Alger (Algérie), Future FC (Égypte), Supersport United (Afrique du Sud), Al-Hilal Benghazi (Libye)

Groupe B: Zamalek SC (Égypte), Sagrada Esperanca (Angola), SOAR (Guinée), Abu Salem (Libye)

Groupe C: Rivers United (Nigeria), Club africain (Tunisie), Dreams FC (Ghana), APC Lobito (Angola)

Groupe D: RS Berkane (Maroc), Diables noirs (Congo), Stade malien (Mali), Sekhukhune United (Afrique du Sud).