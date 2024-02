L'USM Alger et le CS Constantine se sont qualifiés pour les 16es de finale de l'édition 2024 de la coupe d'Algérie (seniors/messieurs) de football, en battant respectivement l'Union Boukhadra (2-5) et le NC Magra (0-2), en matchs disputés, dimanche après-midi, pour le compte des 32es de finale. Les Rouge et Noir, sociétaires du championnat Elite et grands spécialistes de l'épreuve, sont venus à bout de la modeste formation de Boukhedra, qui évolue en Division Inter-Régions, alors que les Sanafir ont éprouvé plus de difficultés pour venir à bout du NCM, qui comme eux est sociétaire de la Ligue 1 «Mobilis».

Les autres matchs de ces 32es de finale de la coupe d'Algérie (seniors/messieurs) de football, se sont joués vendredi et samedi, en attendant la clôture des débats, avec le déroulement des deux derniers matchs: MC El Bayadh (L1) - CRB Mécheria (L2) et JS Kabylie (L1) - CR Belouizdad (L1).

Résultats complets:

Vendredi, 2 fév:

1) JS Azazga (L2) - US Tebessa (Inter rég) 5/0

4) AS Khroub (L2) CRB Henaya (Inter rég) 5/0

5) CR Ben Badis (Inter régions) - J Sidi Salem (Rég) 2/1

6) NRB Teleghma (L2) - MC Alger (L1) 0/2

7)JSD Jijel (Inter Rég) - MC Ouled Yaiche (Inter rég) 2/0

8) IRB Ouargla (L2) - Paradou AC (L1) 0/1

9) AB Barika (Inter rég) - ASO Chlef (L1) 1/2

10) US Chaouia (Inter régions) - JSM Tiaret (L2) 3/1

12) GC Mascara (L2) - MBH Messaoud (Inter Régions) 2/1

13) NA Hussein Dey (L2) - WA Mostaganem (L2) 1/1

NAHD qualifié aux TAB

14) CR Beni Thamou (Inter rég) - O. Akbou (L2) 0/1

19) ASM Oran (L2) - IB Khemis El Khechna (L2) 2/0

20) USM Annaba (L2) - SA Sétif (Rég) 3/2

23) NR Tazoughert (Inter régions) - ES Sétif (L1) 1/2

24) US Souf (L1) - ES Ben Aknoun (L1) 1/3

27) R. Bougaâ (Inter régions) - Nesr El Fedjoudj (Inter rég) 2/0

Samedi, 3 février:

28) MO Constantine (L2) - I Bouhenni (Inter régions) 4/1

29) USM Khenchela (L1) - WO Boufarik (L2) 4/0

30) WA Tlemcen (Inter régions) - USM Blida (Inter régions) 1/0

32) MB Rouissat (Inter régions) - Guir Abadla (L2) 0-0 (1-0 AP)

15) SCM Oran (Inter régions) - ES Mostaganem (L2) 0/3

16) CA Batna (L2) - ES Bouakal (Inter rég) 2/0

17) CRB Bougtob (Inter rég) - JS Saoura (L1) 0/2

18) ES Ghozlane (L2) - Hydra AC (Rég) 0/0 HAC qualifié aux TAB

25) US Biskra (L1) - ASB Bordj Ghedir (Rég) 3/0

26) IS Tighenif (Inter rég) - JS El Biar (Inter rég) 2/1

21) CR Zaouia (Inter rég) - CRB Adrar (Inter rég) 0/0 (1-0 AP)

22) MC Oran (L1) - CR Béni Thour (Inter rég) 3/0

Dimanche, 4 février:

11) Union Boukhadra (Inter rég) - USM Alger (L1) 2-5

31) NC Magra (L1) - CS Constantine (L1) 0-2

Lundi, 19 février:

2) MC El Bayadh (L1) - CRB Mécheria (L2) 14h00

Reporté à une date ultérieure:

3) JS Kabylie (L1) - CR Belouizdad (L1).