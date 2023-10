L'USM Alger s'est imposée face à l'USM Khenchela (3-0), mi-temps (0-0), en match disputé, samedi dernier, au stade Omar-Benrabah de Dar El-Beïda, pour le compte de la mise à jour de la 2e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis de football. Tout s'est joué en seconde période. Benzaza a ouvert le score à la 67' minute avant que Bouziane ne fasse le break deux minutes plus tard (69'). Aït El-Hadj a donné plus d'ampleur à la victoire des siens dans le temps additionnel (90'+3). Il s'agit du premier succès pour l'USMA qui met fin à une mauvaise série de deux défaites de rang.

En revanche, l'USMK concède son premier revers de la saison, après avoir aligné trois victoires de rang. Le club de Soustara jouera un dernier match de mise à jour, mardi 24 octobre en déplacement face à l'ES Sétif. Vendredi, le CR Belouizdad a renoué avec la victoire en allant s'imposer chez le nouveau promu l'US Souf (3-0), pour le compte de la mise à jour de la 1ère journée. Le Chabab a ouvert le score par Meziane (16') avant que Boussouf et Benguit ne concrétisent la domination de leur équipe ajoutant deux buts avant la pause respectivement à la 43' et 45'+1 minute.

À la faveur de ce succès, le quadruple champion d'Algérie en titre, qui restait sur une défaite à domicile face à l'USMK (2-3), s'est hissé à la 7e place en compagnie du CS Constantine et du MCE El-Bayadh avec 6 points chacun. Le club de Laâquiba disputera un dernier match de mise à jour, le mardi 24 octobre en déplacement face au Paradou AC.

En revanche, l'USS retombe dans ses travers lui qui restait sur une victoire remportée en déplacement face à l'autre promu l'ES Ben Aknoun (1-0).