Les Rouge et Noir n'ont vraiment pas raté l'occasion à domicile, pour empocher les trois points de la victoire devant une coriace équipe du NCM, faut-il bien le souligner. Et pourtant, les joueurs du coach Bettira ont bien négocié la première mi-temps en tentant de bien tenir en respect cette équipe de l'USMA et ses très bon joueurs et, notamment en attaque. Bouseliou et Djahnit ont raté les premières occasions de scorer, mais la défense et le gardien de but Cherif, ont bien résisté aux assauts des Noir et Rouge.

Et c'est finalement ce «diable» de Djahnit qui a trouvé la faille dans cette bonne défense de Magra en bottant magistralement un coup franc qui voit sa balle mourir dans les filets de l'infortuné gardien de but Chérif (33'). Laïdouni, Merouani et leurs coéquipiers, ont, certes, effectué plusieurs tentatives de niveler la marque dans le dernier quart d'heure de la première mi-temps, en vain. Les Usmistes sauvegardent bien leur court avantage d'un but à zéro. De retour des vestiaires, les gars de Magra se lancent vers les bois de l'USMA, mais les Noir et Rouge jouent parfaitement bien pour éviter l'égalisation des visiteurs. On jouait la 63' de la partie, lorsque Redouani est contré par Merouani qui commet une faute ayant coûté finalement un penalty à l'encontre de son équipe. Et c'est Redouani lui-même qui se fait justice en inscrivant le deuxième but de l'USMA. Et paradoxalement, ce second but des Rouge et Noir, revigorent les locaux qui insistent en assiégeant le camp de l'USM Alger pour réduire la marque. Et c'est ce qu'ils ont parfaitement réussi grâce à un but signé Bourahla (68'). Mais, une minute plus tard, Belkacemi mène une attaque avant de servir sur un plateau son coéquipier Merili qui se fait un plaisir de planter le 3e but au profit des Rouge et Noir (69').

Et c'est finalement sur ce score de 3-1 en faveur de l'USMA que se termine ce match ben disputé entre les deux formations. À l'issue de la partie, le coach du NC Magra, Bettira estime que «C'est une victoire méritée pour l'USMA. On pouvait revenir en seconde mi-temps, mais le troisième but nous a assommés», reconnaît-il. Et il a tenu à ajouter enfin que «Nous devons corriger nos lacunes et bien performer pour réaliser de bons résultats lors de la suite du parcours.»

Quant au coach de l'USM Alger, Garrido, il indique qu' «On est bien sur notre lancée. Cette victoire nous permet de consolider notre position en haut du tableau», mais avertit-il «nous devons aussi continuer à travailler pour rester sur la dynamique des bons résultats».