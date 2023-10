Arrivé du côté de l'Inter Miami le 15 juillet dernier après une expérience contrastée au Paris Saint-Germain, Lionel Messi fait, aujourd'hui, le bonheur de la franchise de MLS. Pourtant, selon les dernières informations de la presse espagnole, un retour au FC Barcelone est toujours dans l'air...Si La presse catalane fait l'écho de rumeurs sur un potentiel retour en Europe, du côté du FC Barcelone, son club de coeur où il a passé la quasi-majorité de sa carrière.

Le journal précise, en ce sens, qu'un prêt de l'attaquant argentin chez les Culés pourrait intervenir en janvier prochain si l'Inter Miami ne se qualifie pour les playoffs de MLS. Et la situation est, à ce jour, bien mal embarquée...Après un nouveau revers cinglant contre Chicago (0-4), mercredi dernier, la franchise floridienne est actuellement avant-dernière de la conférence Est avec cinq points de retard sur Montréal, 9e et dernier barragiste, avec trois matchs à jouer. Pour ne rien arranger, Lionel Messi connaît, de son côté, un premier coup d'arrêt. Si la Pulga avait, en effet, inscrit la bagatelle de 10 buts lors de ses 7 premières sorties, permettant notamment aux siens de s'offrir le titre en Leagues Cup, la suite est plus douloureuse. En cas d'échec à la qualification, Messi aurait alors un peu plus de trois mois et demi de coupure avant la reprise de la nouvelle saison régulière en février prochain. De quoi relancer les rumeurs autour de son avenir et cette possibilité d'un prêt de quelques mois, deux ans et demi après son départ du Barça. Sport indique, à ce titre, ce possible scénario émane de la promesse de Jorge Mas, copropriétaire du club, de permettre à Messi de bénéficier d'adieux dignes en Catalogne...