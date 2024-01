La rencontre ayant opposé le Maroc à la République démocratique du Congo s'est terminée en queue de poisson. Ce duel comptant pour la deuxième journée du «Groupe F», s'est soldé sur un score de parité d'un but partout. Les Marocains, visiblement affectés par ce résultat, n'ont eu de cesse de contester les décisions de l'arbitre et à s'en prendre aux joueurs adverses. C'est vrai que cette empoignade jouée sous une chaleur étouffante, a été éprouvante pour les nerfs, mais rien n'explique cette altercation qui s'est produite entre le sélectionneur des Lions de l'Atlas, Walid Regragui et le capitaine de la sélection congolaise, Chancel Mbemba. Une chaude altercation qui a failli vraiment tourner au vinaigre, n'était-ce l'intervention des officiels présents. Ceci dit, cette prise de bec violente, a provoqué une pagaille générale entre le banc de touche des deux équipes qui se sont donnés à un spectacle décevant.

Alors que le coach marocain, Walid Regragui tentait d'apaiser les esprits en niant toutes les accusations de propos racistes en fin de rencontre, Chancel Mbemba a livré sa version des faits en zone mixte en ce qui concerne cette altercation qu'il a eue avec Regragui à la fin du match: «Je n'ai pas besoin de trop parler mais le plus important, c'est la justice de Dieu. Je ne suis pas parfait, mais quand je suis sur le terrain, je respecte tout le monde. Le respect c'est réciproque. Moi je respecte le coach, c'est un grand monsieur. Mais quand on a les vidéos...», avant d'ajouter: «On a coupé les vidéos à la TV mais moi j'ai les vidéos. Je n'ai pas besoin de balancer. Moi j'ai pris le temps de glorifier mon dieu. Moi je garde mon silence, je suis comme ça. Tout le monde connaît Chancel. Moi je respecte tout le monde. Je n'ai pas besoin de tirer sur quelqu'un. Moi quand je joue au foot, je joue normal, comme tout le monde. Je ne suis pas un super joueur mais je ne croyais pas que ce mot-là allait sortir de la bouche du coach.» S'est-t-il notamment défendu.

Cette mêlée générale entre les joueurs des deux camps a duré quelques minutes, et s'est poursuivie jusqu'au tunnel menant aux vestiaires. Des échanges musclés ont eu lieu entre les joueurs des deux équipes où même le président Lekjaa a été accusé d'avoir mis de l'huile sur le feu. Le joueur de l'Olympique de Marseille, Chancel Mbemba, semblait calme à l'approche de son vestiaire, avant qu'il ne soit poursuivi par un joueur marocain qui voulait en découdre avec lui. En effet, dans les couloirs du stade, En-Nesyri, a voulu s'en prendre à Mbemba. Heureusement qu'un membre de son staff, a réussi difficilement, à le retenir.

Face à ce spectacle désolant, on s'attend à une réaction de la part de la Commission de discipline de la Confédération africaine de football. À défaut d'une sanction à la hauteur de ces malheureux incidents, la CAF est appelée à rappeler à l'ordre les deux équipes, en infligeant des sanctions exemplaires et surtout sévir face aux fauteurs de troubles, facilement identifiables sur les images vidéos filmées par le réalisateur des rencontres de cette coupe d'Afrique des nations. Autrement dit, la CAF risque de perdre tout sa crédibilité, surtout si les choses continuent à se faire de la sorte en toute impunité.