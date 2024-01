D'aucuns avancent que le président de la Fédération marocaine de football, Faouzi Lekjaa, et membre du Comité exécutif de la CAF, exerce une très grande influence aussi bien dans son pays, où il est même ministre, qu'au sein de l'instance confédérale africaine de football, surtout depuis le «pacte» signé entre lui et le président de la CAF, le Sud-Africain, Patrice Motsepe. Et là, il ne rate aucune occasion pour s'opposer à tout ce qui est algérien. Cet état de fait permet donc aux joueurs et à l'encadrement de la sélection marocaine de football, actuellement en Côte d'Ivoire pour disputer la CAN 2023, de tenter d'exercer également des influences sur les différents adversaires. Et le dernier cas est illustratif des mauvaises réactions des Marocains à la moindre incartade. En effet, un incident lors du match entre le Maroc et la RD Congo a dégénéré sur une bagarre entre les deux camps, lorsque, touché par un joueur marocain, le défenseur central de la RDC, Chancel Mbemba, avait refusé de quitter le terrain pour se faire soigner. C'est alors que suite à ce fâcheux incident, la Confédération africaine de football (CAF) a, officiellement, ouvert une enquête, dans cette rencontre comptant pour la 2e journée de la coupe d'Afrique des nations (CAN).

Cela s'est donc passé après que, blessé dans son amour- propre, le joueur congolais, Chancel Mbemba, est revenu sur le terrain pour interpeller son antagoniste. Or, apparemment, irrités par le score (1-1) et la bonne prestation de l'équipe congolaise, et au lieu d'apaiser la situation, voilà que les joueurs marocains, provoquent une bagarre générale sur le terrain et dans les couloirs menant aux vestiaires. Ce qui a obligé le recours à l'intervention de plusieurs personnes pour mettre fin à cette escalade qui a souillé l'image de cette compétition continentale. Pour se défendre à la suite de cet incident provoqué par les Marocains qui se croient toujours intouchables, lors des compétitions continentales, le joueur congolais annonce qu' « On a coupé les vidéos à la TV, mais moi j'ai les vidéos.». Et c'est certainement des vidéos dans lesquelles il y aurait ces déclarations jugées racistes faites par le coach de la sélection marocaine, Regragui. Après avoir contacté son homologue de l'équipe congolaise, Sébastien Desabre, et s'adressant à nos confrères du quotidien français, L'Équipe, Regragui, répond que «ce qu'il raconte (Chancel Mbenba, ndlr), a raconté «n'importe quoi». «Je n'ai pas aimé ça, car il insinue beaucoup de choses.». Le sélectionneur du Maroc ajoute: « Donc s'il a des images autres que celles que l'on voit à la télévision, qu'il les sorte, avec plaisir. Et il verra exactement ce qu'il s'est passé.» C'est alors que Regragui donne sa version des faits en ces termes: « Et voilà ce qu'il s'est passé... Avant que j'aille lui serrer la main, il nous a pris à partie, mon adjoint et moi, sur le bord de touche avant la fin du match, il nous a mal parlé. Et Desabre le sait. Et à la fin, malgré ça, je vais lui serrer la main. Je lui ai retenu la main, ça se voit sur les images, et il a commencé à crier dans tous les sens. Je lui ai dit: ‘Tu te la racontes!'» a admis Regragui, qui est accusé d'avoir «traité de con» le joueur de l'OM et de la RD Congo. Sur ces entrefaites, il ne reste plus qu'à savoir quelle décision va prendre la CAF à l'issue de cette enquête ouverte par l'instance fédérale africaine à l'encontre de l'équipe marocaine, d'autant que la CAF devra également trancher sur l'arbitrage VAR et l'affaire du sélectionneur de l'équipe de Tanzanie, Adel Amrouche, qui a, lui aussi, accusé ouvertement le Maroc d'influencer les instances de la CAF durant cette compétition continentale. Mais, là, la CAF a frappé très fort contre l'Algérie. Est-ce que cela va être le cas avec le Marocain...? C'est là toute la question. Tout reste donc à l'appréciation des responsables concernés de la CAF, sauf s'ils décideraient d' «étouffer» l'affaire.