Attendue lundi, finalement la commission ad-hoc chargée d'examiner les candidatures des différents entraîneurs qui ont postulé au poste de sélectionneur de l'Équipe nationale de football A, a été rendue publique mardi après-midi. Cette commission qui sera appelée à choisir les meilleurs profils à même de diriger l'Équipe nationale, lors des prochaines échéances, est composée de noms lourds du football algérien et autres figures emblématiques du sport roi en Algérie.

Ce sont des techniciens de l'ancienne génération qui ont hissé haut le drapeau algérien à travers les tournois internationaux.

À l'image de l'ex-coach des Verts, Rabah Saâdane et de l'ex- joueur de l'équipe FLN et entraîneur aussi de la sélection algérienne, Mohamed Maouche. D'autres entraîneurs, très connus sur la scène footbalistique algérienne, sont aussi dans cette composante qui se veut comme un collège d'entraîneurs de renommée désigné pour faciliter la tâche de la Fédération algérienne de football et de son président Walid Sadi à choisir le futur sélectionneur de l'EN.

Cette commission présidée par le directeur technique national Ameur Mansoul est donc composée de six membres.

Il s'agit de Mohamed Maouche (membre de la glorieuse équipe du FLN et ex- entraîneur national), Rabah Saâdane (instructeur en chef et ancien sélectionneur national mondialiste), Karim Kaced (instructeur et membre du Bureau fédéral chargé des Équipes nationales), Fouad Chiha (instructeur CAF et directeur de la formation de la FAF), Boualem Laroum (instructeur CAF et professeur d'université), et Amine Ghimouz (instructeur CAF et professeur d'université).

Dans le but d'accélérer la procédure d'étude des différents profils d'entraîneurs et de sélectionneurs, qui ont déposé leurs CV au département concerné au niveau de la Fédération algérienne de football, la commission technique installée par le président Walid Sadi, tiendra sa première séance, aujourd'hui, au siège de la FAF sisà Dély Brahim. Cette première rencontre est donc prévue, ce jeudi à partir de 14h30, et devrait être sanctionnée par l'établissement d'une première short-list de techniciens susceptibles de diriger la sélection algérienne.

C'est ce qu'a annoncé l'instance fédérale, mardi, dans un communiqué rendu public sur son site officiel. Ainsi, cette première séance de travail devrait dégager les meilleurs postulants à la succession de Djamel Belmadi. Ils seront présentés à la FAF pour évaluation avant de trancher à propos de l'identité du prochain patron de la barre technique des Verts.

La commission technique chargée d'étudier la liste des candidatures postulant au poste de sélectionneur national A, aura aussi la lourde mission de dégager une short-list de 3 à 4 entraîneurs qui sera soumise donc à la Fédération algérienne de football. Cette dernière tranchera sur l'identité du futur patron de la barre technique des Verts, après consultation des conseillers juridiques et financiers de la FAF.

«Les aspects juridiques et financiers seront examinés par les commissions et départements concernés de la FAF», précise le communiqué rendu public, il y a quelques jours, sur le site officiel de la FAF. Par ailleurs, dans un bref échange avec l'un des membres de cette commission, ce dernier nous a appris qu'avec ses collègues techniciens, leur mission se limitera à sélectionner les meilleurs profils qui répondent aux critères de choix fixés par la FAF et aux ambitions de la sélection algérienne, en prévision des prochaines échéances.