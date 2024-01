La Côte d'Ivoire a semblé démunie face à la Guinée équatoriale et a été humiliée devant son public, battue 4 à 0, et se voyant refuser deux buts. Son adversaire termine premier du «Groupe A», tandis que le Nigeria, vainqueur dans le même temps de la Guinée-Bissau (1-0) est son dauphin. Les Ivoiriens vont devoir attendre les résultats des 5 autres groupes pour savoir s'ils accèdent aux huitièmes de finale parmi les quatre meilleurs troisièmes, où si l'histoire se répète avec une élimination à domicile dès le 1er tour. En d'autres termes, humiliés à domicile et 3es du «Groupe A», les Éléphants ne sont pas officiellement éliminés, mais vont devoir espérer un miracle pour terminer parmi les quatre meilleurs troisièmes.

Un match qui tourne au cauchemar

Une chose est sûre, ce match perdu contre la Guinée équatoriale par la Côte d'Ivoire, fera date dans le football ivoirien. Pas vraiment non plus le cauchemar brésilien contre l'Allemagne lors du Mondial 2014, mais c'est tout comme.

Lundi, à la maison, devant son public, la Côte d'Ivoire a sombré face à la Guinée équatoriale en encaissant un très violent 4-0 qui fera date. À la fin du match, alors que des heurts éclataient entre les supporters ivoiriens et les forces de sécurité, les joueurs, eux, étaient en pleurs au moment de rentrer sous escorte aux vestiaires. «Dans la vie, il y a des matchs cauchemar. On appelle ça le scénario catastrophe, a commenté le sélectionneur, Jean-Louis Gasset, après la rencontre. Je ne pense pas que ce soit au niveau de l'état d'esprit. Quand je vois les joueurs dans le vestiaire en train de pleurer, ça me fait mal. On a tenté, on a tout donné, je pense. Quand vous avez un scénario comme ça, limite cauchemar, il n'y a pas grand-chose à dire ni à faire.»

Il reste alors la prière. Avec sa nouvelle formule qualifiant les meilleurs troisièmes pour les huitièmes de finale, la Côte d'Ivoire peut encore croire au miracle, même si, de l'avis de son coach, ça ne sent pas très bon malgré tout. «On a gagné un match, les quatre meilleurs troisièmes sont qualifiés, on va espérer. Mais quand on attend le résultat des autres, c'est pas bon signe», a admis l'ancien bras droit de Laurent Blanc en conférence de presse.

Plusieurs heurts à Abidjan

Ce véritable fiasco a provoqué de grosses tensions du côté des supporters qui ont jeté des bouteilles sur les joueurs puis ont tenté d'accéder à la pelouse. Les Ivoiriens ont d'ailleurs dû être escortés par la police à leur sortie du terrain. Et selon les informations de Canal+ Afrique, plusieurs heures après le coup de sifflet final, le bus de la Côte d'Ivoire a mis du temps pour quitter le stade.

La sécurité des joueurs n'étant pas assurée, selon la chaîne cryptée qui précise que le bus de la Guinée équatoriale était également bloqué. Par ailleurs, les yeux dans le vague, le visage défait, l'ancien attaquant de l'OM et capitaine d'équipe des Éléphants de la Côte d'Ivoire, Didier Drogba était totalement anéanti, lundi, depuis les tribunes, au moment d'assister à la déroute de la Côte d'Ivoire face à la Guinée équatoriale. Impuissant l'ancienne star de Chelsea, n'avait plus les mots pour qualifier cette déroute des Ivoiriens devant plus de 60 000 spectateurs à domicile. Il est utile de rappeler que le pays hôte de la coupe d'Afrique des nations, a sombré, ce lundi soir, face à la Guinée équatoriale (4-0). Troisièmes du groupe A. Les Éléphants vont devoir espérer un miracle pour se qualifier.