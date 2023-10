Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire s'apprête à accueillir, demain, le tirage au sort de la coupe d'Afrique des nations CAN 2023 prévue du 13 janvier au 11 février prochain. La cérémonie du tirage au sort qui aura lieu au Parc des Expositions marque une nouvelle étape dans la préparation de la 34e édition du plus grand évènement africain. Les délégations des 24 sélections qualifiées, les légendes du football africain, les médias internationaux, les partenaires commerciaux de la CAF, des célébrités venus du show business ainsi que des dirigeants africains ont confirmé leur présence à cet évènement, affirme l'instance africaine. Alors que le tirage au sort est prévu à Abidjan, c'est toute la Côte d'Ivoire qui est en ébullition. Les drapeaux nationaux ivoiriens sont hissés sur les principaux édifices du pays.

Véritable vedette de cette CAN, Akwaba, (qui signifie bienvenue en baoulé, l'une des langues locales ivoiriennes) la mascotte de la compétition est représentée dans toute la ville, que cela soit dans les aéroports, l'abribus ou encore dans les hôtels de la cité...

S'exprimant avant la cérémonie de jeudi soir, le vice-président du comité local d'organisation, Yacine Idriss Diallo, a déclaré que le tirage au sort était une plate-forme passionnante pour la jeunesse africaine. «On peut sentir l'excitation dans l'air - pas seulement ici à Abidjan, mais dans tout le pays.

Partout, les gens parlent du tirage au sort de jeudi soir et des joueurs qu'ils veulent voir s'affronter.

Grâce à nos efforts continus, en collaboration avec la CAF et le gouvernement, le pays soutient pleinement ce tournoi et, à partir du tirage au sort de jeudi, la Côte d'Ivoire démontrera à l'Afrique et au reste du monde qu'elle est prête à accueillir une CAN réussie», a déclaré Diallo. Cette 34e édition de la CAN sera la deuxième organisée par la Côte d'Ivoire, après celle de 1984. Pour rappel les Lions indomptables du Cameroun avaient été sacrés lors d'une finale jouée au stade Félix Houphouët-Boigny, site également choisi pour la prochaine compétition. Le tirage au sort sera retransmis dans plus de 50 pays, des millions de téléspectateurs attendus sur la chaîne YouTube de la CAF ainsi que sur les partenaires télévisuels de la CAF. Les pays qualifiés pour la phase finale de la coupe d'Afrique des nations, Côte d'Ivoire 2023: Côte d'Ivoire (pays hôte), Algérie, Angola, Afrique du Sud, Burkina Faso, Cameroun, Cap-Vert, RD Congo, Égypte, Guinée équatoriale, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Mali, Mauritanie, Maroc, Mozambique, Namibie, Nigeria, Sénégal, Tanzanie, Tunisie et Zambie.