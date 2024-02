La Fédération algérienne de football a décidé de monter au créneau pour démentir certaines déclarations accordées au président de cette institution, Walid Sadi. En effet, mercredi soir, des rumeurs ont circulé au sujet d'un bras de fer engagé par le président de la FAF avec le désormais ex- sélectionneur national Djamel Belmadi au sujet des indemnités à verser et de certaines modalités de dédommagements que Sadi aurait promis, comme relayé par certains sites Internet. Ces fausses informations ont été propagées comme une traînée de poudre pour créer une véritable confusion chez les fans des Verts. Cela n'a pas été donc sans provoquer la réaction de la FAF qui a vite décidé de publier un communiqué dans lequel elle informe que toutes ces déclarations attribuées à Walid Sadi sont fausses et sans aucun fondement.

La FAF a tenu donc à informer le public et les médias que les propos et les informations qui circulent sur certains sites et comptes, et qui sont attribués au président de la FAF, Walid Sadi, sont totalement fausses et sans fondement.

Il y a lieu de signaler que certains sites ont aussi affirmé au nom du président de la Fédération algérienne de football qu'un accord a été trouvé avec un entraîneur étranger à même de remplacer Belmadi à la tête de la barre technique. Une information qui n'a pas été confirmée par la FAF, dans son dernier communiqué rendu public mercredi.

Le communiqué rendu public mercredi en fin d'après-midi, sur le site officiel de la Fédération algérienne de football, précise que la FAF ne restera plus sans réagir face aux fausses rumeurs colportées pour déstabiliser cette institution. La FAF explique aussi assez nettement qu'elle ne communique de manière officielle avec aucun autre organe de presse, mis à part les comptes officiels de la Fédération algérienne de football, connus et certifiés. La FAF rappelle aussi que le président Walid Sadi n'a jamais fait de déclarations à quiconque ni tenu des promesses au sujet de la résiliation du contrat du coach Djamel Belmadi ou autres.

«La FAF précise que son président n'a jamais tenu ces déclarations ni fait ces promesses qui sont rapportées actuellement. La FAF rappelle également que son président s'adresse à tous par le biais des canaux officiels de l'instance nationale du football. Les moyens de communication officiels de la FAF sont les seuls canaux par lesquels elle communique.» Pour faire taire ces rumeurs et calmer ces agitateurs qui ne ratent aucune occasion pour semer l'anarchie au sein de la Fédération algérienne de football, appelée pourtant à faire preuve de plus de sérénité pour prendre des décisions cruciales au sujet du successeur de Djamel Belmadi, les dirigeants de la FAF ont donc décidé d'utiliser d'autres moyens pour faire valoir leur droit. Ils se sont même réservé le droit de recourir à la justice, si les colporteurs de ces fausses informations, ne daignent pas se calmer. «La FAF se réserve le droit de poursuivre en justice les auteurs de ces mensonges.» Peut-on, notamment lire en guise de mémoire, dans ce communiqué.