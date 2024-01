La Fédération algérienne de football (FAF) a enfin réagi, sommes- nous tentés de dire, face à l'injustice de l'arbitrage en Afrique, de plus en plus en défaveur de l'Algérie. Ayant subi des décisions injustes lors des deux premiers matchs, les Verts n'en reviennent pas et ont décidé donc de porter une protestation officielle. En effet, la FAF a introduit une réclamation officielle contre l'arbitre de l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) le Gabonais, Atcho Pierre Ghislain, du match face au Burkina Faso (2-2), disputé samedi après-midi au Stade de la Paix à Bouaké, pour le compte de la 2e journée «Gr.D» de la CAN-2023, a appris l'APS auprès du président de la FAF, Walid Sadi. «La FAF a accompagné cette réclamation officielle par des photos et vidéos, suite à des situations de penalties évidents. La VAR n'a pas bronché. L'ensemble des situations litigieuses ont été transmises au secrétaire général de la Confédération africaine (CAF) Véron Monsengo-Omba qui s'est montré étonné», a expliqué à l'APS le président de l'instance fédérale. Lors de la conférence de presse d'après-match, le sélectionneur national, Djamel Belmadi, a contesté l'arbitrage de cette rencontre. «Il y avait une main évidente en pleine surface, c'était un penalty flagrant, je me permets de le signaler», a-t-il indiqué. L'Équipe nationale a enchaîné un deuxième match nul de rang, après celui concédé d'entrée lundi face à l'Angola (1-1). Avec 2 points au compteur, les Verts devront impérativement l'emporter, mardi prochain, face à la Mauritanie au Stade de Bouaké (21h00, (heure algérienne)) pour espérer se qualifier aux 1/8es de finale de la compétition.