Le match ayant opposé le Chabab Atletic Tassoust à l'USM Djijel, comptant pour la division d'honneur de la wilaya de Jijel, a été marqué par une lâche agression perpétrée contre l'arbitre de cette rencontre, après un penalty accordé au Chabab à la 83' de jeu. Devant cette situation de violence, la Fédération algérienne de football, a publié un communiqué dans lequel elle «constate avec beaucoup de regret que les arbitres continuent de faire l'objet d'agressions violentes et inacceptables, notamment au niveau des championnats de football amateur, appelant à l'application avec rigueur et sans ménagement de la réglementation en vigueur».

Des sanctions attendues

C'est en tout cas ce qu'on a pu lire dans ce communiqué paru, hier, sur le site officiel de l'instance fédérale qui ajoute: «Devant ces attitudes anti-sportives et n'ayant aucun lien avec les vertus du sport et des grandes valeurs que véhicule le football, la Fédération algérienne de football (FAF) a instruit toutes les ligues à l'effet d'appliquer avec rigueur et sans ménagement la réglementation, et plus particulièrement l'article 114 du règlement du championnat de football amateur.» Précise le communiqué de la FAF.

Comme il fallait s'y attendre, la Fédération algérienne de football, promet de sévir et insiste à ce que des sanctions exemplaires soient prises à l'encontre des auteurs de ces violences contre les arbitres et les officiels. «Il faut que les sanctions soient exécutoires et des plus strictes possibles, et il est interdit aux commissions de discipline de prononcer des sanctions non exécutoires», indique, notamment le communiqué de l'instance présidée par Walid Sadi, qui termine en exhortant les arbitres à appliquer les lois dans leurs strictes rigueurs. «En cas d'agression sur un officiel, les arbitres sont dans l'obligation d'arrêter immédiatement la partie, nonobstant les sanctions encourues.» Peut-on lire sur ce communiqué. Par ailleurs, la Fédération algérienne de football a aussi demandé aux arbitres ayant été agressés de porter plainte auprès des services sécuritaires et de la justice. La FAF avertit que ces arbitres en question risquent la radiation du corps arbitral en cas de retrait de toute plainte pour une quelconque raison.

Les ligues doivent assumer

Dans le but de lutter chacun à son niveau, contre cette violence étrangère à nos habitudes, la FAF appelle les ligues à assumer leurs responsabilités devant de tels agissements nuisibles au sport en général et au football en particulier. «Les ligues doivent, pour leur part, se porter partie civile avec les arbitres concernés par ces affaires d'agression.» L'instance de Dély Ibrahim, promet de mettre en place des mécanismes sérieux pour lutter contre toute forme de violence, «la FAF ne sera en aucun cas clémente avec les auteurs et n'hésitera pas à procéder à la fermeture des stades où les agressions viendraient à se répéter», conclut le communiqué de l'instance fédérale.

Par ailleurs, la ligue de wilaya de Jijel «condamne avec vigueur l'agression violente sur l'arbitre ayant officié le match USMD-CAT [...] «Nous regrettons ce comportement médiocre et irresponsable qui oblige les amoureux du sport, le football en particulier, à s'unir pour mettre fin à la violence dans les stades. Nous prions tous nos clubs de se conformer à l'éthique sportive», s'est contentée d'écrire LWF de Jijel.