La Fédération algérienne de football a pris une décision historique en annonçant la suspension immédiate de toutes les compétitions de football, et ce, jusqu'à nouvel ordre. Cette décision audacieuse a été prise en signe de solidarité inébranlable avec le peuple palestinien, qui fait face à une escalade de violence dans la bande de Ghaza occupée. La nouvelle a été annoncée lors d'une déclaration à la télévision publique, où la Fédération algérienne de football a exprimé sa compassion et son respect envers les âmes des justes martyrs palestiniens, victimes de l'attaque sioniste brutale perpétrée contre la population de la bande de Ghaza occupée. Cette attaque a entraîné la perte de nombreuses vies innocentes et a suscité une profonde indignation à travers le monde.

Le président de la Fédération algérienne de football, Walid Sadi, a souligné la nécessité de soutenir le peuple palestinien en ces moments difficiles. «En tant que nation, nous ne pouvons rester indifférents face à l'injustice et à la souffrance du peuple palestinien. La suspension de nos compétitions de football est un acte symbolique, mais puissant, de solidarité avec nos frères et soeurs en Palestine», a-t-il déclaré, hier. Par ailleurs, la Fédération algérienne de handball a annoncé une minute de silence lors de chaque match du Championnat national en commémoration des âmes des martyrs de Palestine. Dans une déclaration publiée sur sa page officielle Facebook, hier, la fédération a informé tous les clubs et les officiels de respecter cette minute de silence lors de tous les matchs de la deuxième journée du Championnat national en hommage aux martyrs palestiniens.

Elle a également condamné fermement les frappes de l'armée sioniste sur un hôpital à Ghaza, qui ont fait plus de 500 victimes, réprouvant le crime épouvantable et monstrueux commis par les bandes criminelles sionistes à Ghaza, qui a coûté la vie à des centaines de martyrs innocents.