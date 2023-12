Le Mouloudia d'Alger, qui a débuté en force la saison 2023-2024 en enregistrant 9 matchs sans défaite, en étant leader de la Ligue 1 Mobilis, poursuit sa préparation pour son prochain derby face aux voisins de l'USM Alger, qui a été reporté à la fin de la semaine en cours, jeudi ou vendredi. Ceci, en attendant la confirmation de la part, soit de la Fédération algérienne de football (FAF), soit de la Ligue de football professionnel (LFP). Cette décision de reporter les activités des différentes divisions, est intervenue suite au drame qui a touché l'équipe de l'USM El Bayadh, mercredi dernier, lors d'un accident de la circulation.

Le trêve coupe la dynamique du MCA

Suite à cette «trêve» forcée, les staffs techniques de tous les clubs, à l'exception du MC El Bayadh, toujours sous le coup de cette «tragédie», ont repris les entraînements en attendant la date exacte du retour à la compétition. Et aux dernières nouvelles, on évoque les dates de jeudi ou vendredi prochain pour la suite du championnat d'Algérie avec le déroulement de la 11e journée. Pour le moment donc, et après ce report du derby contre l'USMA, le coach du MCA, Patrice Beaumelle, estime que cette situation pénalise son club, dans la mesure où il va perdre le rythme de la compétition et ses joueurs seront déconcentrés pour la suite du parcours. Beaumelle a donc saisi cette occasion pour sensibiliser ses joueurs, afin de rester concentrés sur la préparation du prochain match qui n'est autre que ce fameux derby contre l'USMA. «Je ferai tout pour procurer à ces merveilleux fans du Mouloudia de la joie qui ne ménagent aucun effort pour venir soutenir leur équipe chaque semaine...», a déclaré l'entraîneur du MCA.

Avec Belaïli et Abdelaoui

Par ailleurs, les fans des Vert et Rouge se demandent toujours, si leur meilleur buteur, et actuel buteur du championnat d'ailleurs, Youcef Belaïli serait présent lors du prochain derby face à l'USMA, alors que le joueur en question serait en stage de préparation avec la sélection algérienne. Mais, aux dernières nouvelles, les responsables du MCA ont accepté de laisser leur attaquant racé à la disposition de l'Équipe nationale à la demande du coach national Djamel Belmadi. Et à son tour, l'entraîneur national, Belmadi, a accepté de libérer le joueur pour le match derby contre l'USMA. De plus, blessé lors de la précédente journée, Ayoub Abdellaoui sera aussi de la partie. Le capitaine d'équipe du Mouloudia est attendu, aujourd'hui, à la reprise des entraînements. Des informations qui font vraiment plaisir aux fans des Vert et Rouge qui attendent donc avec impatience ce derby afin de voir leur équipe poursuivre sa dynamique des bons résultats avec le titre de champion d'hiver, mais, avec en sus, les 3 points de la victoire face aux voisins les Rouge et Noir