En cette période de préparation intense des clubs de la Ligue 1 professionnelle en vue de la reprise des compétitions, le responsable des gardiens de but du Chabab de Belouizdad, l'ex-gardien de but international, Mohamed Nassim Ousserir, fait suer Raïs M'Bolhi et Alexis Guendouz, dans la perspective de choisir qui de ces deux portiers internationaux, sera aligné dès le retour des compétitions qui ont été d'ailleurs suspendues par le MJS jusqu'à nouvel ordre, à cause de la situation difficile que traverse la population de Ghaza face aux ennemis sionistes.

Raïs en quête d'un retour en sélection

Le 1er septembre dernier, le gardien de but international algérien, Raïs Ouahab M'Bolhi s'est engagé avec le champion d'Algérie en titre, le CR Belouizdad pour une durée de deux saisons. En effet, âgé de 37 ans, le champion d'Afrique 2019, libre de tout engagement, a signé au CRB, en provenance du club saoudien d'Al-Qadisiyah. Raïs a accepté le défi belouizdadi avec l'idée de briller et espérer un retour rapide en sélection.

Considéré jusqu'alors gardien numéro un en Algérie, M'Bolhi n'a qu'une seule envie, s'imposer au CRB pour gagner de nouveau la confiance du sélectionneur national Djamel Belmadi.

Guendouz accepte la concurrence mais...

L'arrivée de Raïs Ouahab M'Bolhi s'est passée, au moment où le gardien de but titulaire du Chabab, Alexis Guendouz a manifesté son envie de départ, suite justement à l'engagement de M'Bolhi chez les Rouge et Blanc, sachant qu'il s'agit d'un renfort de qualité qui pourrait le pousser à devenir une doublure au sein de sa formation. Mais, les fans du Chabab ont été soulagés par leur président Mehdi Rabehi qui a réussi à convaincre Guendouz de revenir sur sa décision de quitter l'équipe. Ainsi, le président Rabehi, a incité Guendouz à poursuivre l'aventure tout en lui proposant surtout une importante augmentation de salaire. Cette dernière a d'ailleurs été bel et bien actée avec une prolongation de contrat d'une année supplémentaire. Le gardien formé à l'AS Saint- Étienne est donc officiellement lié avec le club quadruple champion d'Algérie en titre jusqu'à juillet 2025.

Ousserir doit prendre une décision

La problématique maintenant, pour les deux gardiens de but est que chacun de son côté, a besoin d'un temps de jeu assez élevé pour défendre son statut d'international. Raïs M'Bolhi avec l'Équipe A et Alexis Guendouz avec les A'. Ils savent que pour ce faire, ils doivent convaincre d'abord leur entraîneur des gardiens de but au CRB, Mohamed Nassim Ousserir, à qui revient la décision de choisir celui qui sera le numéro «un» de la cage des Rouge et Blanc. Ce qui promet donc une concurrence acharnée, entre les deux keepers pendant toute la saison, à commencer par la prochaine journée, (la 5e journée du championnat de la Ligue 1 professionnelle), dont la date n'est pas encore connue, dans la mesure où, toutes les compétitions nationales sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. Il y a lieu de préciser que cette concurrence entre les deux gardiens de but du Chabab, est bénéfique pour les deux portiers et aussi pour le Chabab, estime Ousserir, qui essaye de maximiser le travail avec deux keepers bien expérimentés, sachant qu'il doit prendre une décision à propos du choix du titulaire.