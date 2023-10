La 42e édition du Championnat arabe des clubs champions messieurs de volley-ball se tiendra en Jordanie du 17 au 29 février 2024, selon le programme des principales compétitions à venir. Le Bureau exécutif de l'Union arabe de volley-ball a approuvé, vendredi dernier, le calendrier de ses principales compétitions à venir, dont le 43e Championnat arabe des clubs champions messieurs qui aura lieu en Tunisie au cours du mois de février 2025. Selon un responsable de la Fédération jordanienne de volley-ball, la Jordanie organisera également en août 2024 le premier Championnat arabe de la catégorie des minimes (2008-2009), puis le Championnat arabe des clubs féminins en janvier 2025, le Championnat arabe juniors en août 2025 et le Championnat arabe des Équipes nationales féminines en octobre de la même année. L'Union arabe de volley-ball a aussi confié à la Syrie l'organisation du 31e Championnat arabe de beach-volley hommes et dames, ainsi que le premier Championnat arabe juniors de beach-volley, garçons et filles, prévus en août 2024, alors que le Championnat arabe des Équipes nationales masculines aura lieu au Bahreïn au cours du mois d'octobre 2024, selon la même source. Par ailleurs, le Liban accueillera, en août 2025, les Championnats arabes masculin et féminin et juniors de beach-volley.