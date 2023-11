AAlors que l'entraîneur de l'équipe A Rui Almeida soumet ses éléments à d'intenses séances d'entraînement en vue de la reprise du Championnat national, fixée au 10 novembre prochain, un grand travail est en train d'être fait au niveau de la direction du club phare du Djurdjura. En plus de la renaissance de l'équipe féminine de la JSK qui est actuellement en oeuvre, un autre chantier est désormais lancé. En effet, la direction a pris la décision de lancer un stage pour les jeunes catégories en vue de leur insertion directe dans le centre de formation du club. Selon la direction, ce stage vient de prendre fin après avoir soumis les jeunes catégories des U15-U16-U17-U18 et U19 à d'intenses tests. Un travail qui a commencé, il y a plusieurs jours, au niveau du stade du 1er- Novembre. En fait, le club kabyle a mis à profit cette période creuse induite par la décision de gel de toutes les activités sportives en guise de soutien au peuple palestinien pour faire avancer d'autres chantiers.

Opération prospection

La JSK possède plusieurs projets dans le viseur et qui sont en train d'être achevés grâce aux moyens mis à la disposition par la direction et le sponsor AT Mobilis. Aussi, il a été procédé au lancement d'une grande campagne de recrutement de jeunes joueuses pour faire renaître l'équipe féminine de la JSK dont la mission a été confiée à Naïma Laouadi. Un travail qui vient d'être fait après des sélections qui ont touché tous les clubs de football de la wilaya de Tizi Ouzou et ses environs ainsi que l'université de Tizi Ouzou.

À la recherche du lustre d'antan

Parallèlement à ce travail, la direction qui s'inscrit en droite ligne avec ses projets annoncés pour la JSK a lancé un autre chantier visant à prospecter dans les jeunes catégories et le tiroir. Il a été ainsi lancé une campagne de sélection de talents pouvant faire leur entrée au sein du centre de formation de la JSK. Un projet d'avenir qui pourra sans nul doute faire du club une pépinière inépuisable de grands joueurs. Le centre de formation participera grandement à la formation d'un club professionnel de grande qualité. Une JSK qui pourra ainsi retrouver son lustre d'antan où elle raflait des titres et régner sur les terrains d'Afrique en compagnie des géants du continent.