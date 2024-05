Doudane pour convaincre les recrues à porter le maillot kabyle

D'aucuns parmi les observateurs et autres supporters du club kabyle, estiment que la raison principale de l'échec de la JSK cette saison, repose sur ce recrutement raté, effectué l'été dernier par les dirigeants. Il faut dire que les éléments ramenés, n'étaient point à la hauteur des espérances et des ambitions souhaitées par Mobilis, propriétaire du club depuis plus d'un an maintenant.

Du coup, le nouveau directeur général, Hakim Medane, est appelé à éviter les erreurs de casting relevées, et tenter de faire mieux en matière de renforcement de l'effectif kabyle, en prévision de la saison prochaine.

Installé officiellement, il y a quelques jours, par le P-DG de Mobilis, Chaouki Boukhazani, dans ses fonctions, Medane, semble déjà plongé dans sa nouvelle mission, celle de convaincre un maximum de joueurs capables de redonner à la JSK son lustre d'antan.

Pour se donner plus de chances de réussir dans sa nouvelle tâche, l'ancien manager de l'Équipe nationale, champion d'Afrique 2019 en Égypte, ne sera pas en terrain inconnu. C'est pour cette raison, du reste, qu'il a exigé un environnement saint et propre pour travailler en toute sérénité. Le minimum, pourrait-on dire, pour quelqu'un qui connaît très bien la maison et même tous les problèmes susceptibles d'entraver sa mission et la rendre impossible.

Maintenant qu'il est aux commandes des affaires du club, Medane, passe à la vitesse supérieure, dans sa quête des meilleurs éléments, à même de ramener le plus escompté à cette équipe de la JSK. À vrai dire, l'ex- capitaine des Canaris, avait, avant son installation officielle, bien pris ses devants en enclenchant des contacts avec des joueurs, jugés en mesure de répondre aux attentes du club, dans sa quête de revenir en force dans la course pour les titres. Bien entendu, en vrai connaisseur, Medane, a fait en sorte de ne pas trop faire de bruit pour éviter d'interférer dans la bonne marche du club, en cette période de fin de saison.

Comme indiqué, il y a quelques jours sur ces colonnes, le directeur général du club, Hakim Medane, arrive avec de larges prérogatives, afin de pouvoir maîtriser sa politique de gestion qu'il compte mettre en place pour replacer la JSK là où elle devait être sur le plan national et continental.

Il va sans dire que les responsables de Mobilis ont adhéré à sa stratégie et se sont engagés à lui fournir les moyens qu'il faut en débloquant un budget conséquent pour, d'une part, assurer un bon fonctionnement du club, et d'autre part, pouvoir concurrencer les meilleures équipes de la Ligue 1, lors du prochain mercato estival. Dans ce sens, nous apprenons de sources sûres que, même s'il n'a rien révélé à propos des joueurs qu'il compte faire venir à Tizi Ouzou cet été, Medane promet de recruter des éléments de qualité et d'expérience pour être bien armé dans son projet à court terme, celui de jouer les premiers rôles en championnat. C'est- à- dire, terminer au moins parmi les 3 équipes de tête en fin de saison prochaine, afin de retrouver assez rapidement la compétition internationale. En d'autres termes, Medane, comme il l'a d'ailleurs promis à certains de ses proches, veut que la JSK ait son mot à dire, lors du marché des transferts.

Des mesures assez ambitieuses, prises donc par Hakim Medane, qui suscitent beaucoup d'espoir aux supporters kabyles, très affectés de constater que leur club adulé, n'arrive plus à glaner des titres, ni à préserver ses meilleurs joueurs, qui fuient l'équipe en raison des problèmes vécus ces derniers temps en matière de gestion.

Une chose est sûre, la JSK n'a plus le droit de décevoir ses fidèles supporters, et cela semble être arrivé aux oreilles de Hakim Medane, qui devrait prochainement procéder à un renforcement de qualité au niveau de la direction du club, en faisant appel, à l'ex- manager général Karim Doudane. Ce dernier, fait quasiment l'unanimité au sein du public de la JSK. Doudane qui aura sûrement plus de moyens qu'auparavant devrait donc faire valoir son savoir-faire et ses compétences pour convaincre les joueurs ciblés à porter le maillot des Jaune et Vert, la saison prochaine.