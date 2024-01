Les Canaris ont été tenus en échec, ce mardi, sur leur terrain par une équipe d'El Bayadh qui a hermétiquement fermé le jeu. Une configuration qui n'a pas aidé les camarades de Boukhanchouche à se créer des occasions. Il faut aussi noter qu'au lieu d'être le plus qu'il fallait, certains supporters ont plutôt été le moins qu'il ne fallait pas par leur comportement nocif. Outre la pression causée par la fermeture du jeu par deux lignes défensives par l'adversaire, les gradins ont été source d'une terrible pression surtout en seconde mi-temps où des supporters insultaient les joueurs au lieu de les encourager. Dans la conférence de presse, l'entraîneur portugais Almeida n'a d'ailleurs pas manqué de soulever cela tout en rappelant à ces derniers que c'est justement dans les moments difficiles que les joueurs ont besoin de leur soutien.

Une étonnante anarchie dans le jeu

En fait, sur le terrain, les Canaris ont trouvé toutes les difficultés pour franchir les deux murailles défensives mises en place par l'adversaire qui a totalement refusé de jouer. Un 5-4 et parfois même un 5-5 était la tactique de jeu des joueurs d'El Bayadh durant tout le match. Cependant, comme il a été bien reconnu par Almeida, les camarades de Mouaki n'ont pas su se créer suffisamment d'occasions durant les 90 minutes. Aussi, on a observé une grande anarchie dans le jeu de la JSK avec un milieu de terrain complètement inexistant et une attaque qui s'est complètement éclipsée après la sortie de Mouaki qui a cédé sa place à Koceila Boualia.

De son côté, l'entraîneur adjoint de l'équipe d'El Bayadh, Hichem Mezair a estimé que son équipe a fait un bon résultat même si, durant tout le match, les joueurs ont travaillé à absorber la fougue et la volonté de gagner des Canaris. Le match nul, ajoutait-il, est un bon résultat qui motive ses joueurs à poursuivre l'élan positif devant l'ES Ben Aknoun, lors de la prochaine journée. Le président du MCEB, Abdelkader Dahmani n'a pour sa part, pas omis de remercier la direction du club kabyle, à sa tête Achour Cheloul, qui a pris en charge les frais financiers du déplacement. Dahmani n'a pas non plus manqué de mettre en exergue l'accueil chaleureux trouvé à Tizi Ouzou auprès des citoyens et des supporters en général et de la direction du club particulièrement.

Pour revenir au terrain, il y a lieu de rappeler que les Canaris ont perdu une occasion d'engranger les trois points de cette rencontre de mise à jour du calendrier. Un butin qui les aurait certainement rapprochés du premier carré.

Aucune différence de niveau

Les camarades du gardien Hadid auront toutefois une occasion, samedi prochain, face à l'US Souf qu'ils accueilleront au stade du 1er- Novembre de Tizi Ouzou. L'adversaire caracole à la dernière place du classement mais, il ne faut pas le sous-estimer, car il pourrait rééditer le même scénario que celui vécu ce samedi, en fermant complètement le jeu. Les Canaris devraient s'y attendre d'ailleurs et s'armer d'un long souffle et d'un mental en acier pour pouvoir trouver des brèches et marquer des buts. Enfin, il y a lieu de rappeler que les Canaris qui sont du même niveau que les joueurs évoluant dans le Championnat national ne peuvent pas donner des choses exceptionnelles. Ils ne faut pas leur demander des choses exceptionnellement plus grandes, car ce sera les mettre encore davantage dans une terrible pression. Ce serait dommage aussi de revivre le même scénario que celui d'avant-hier mardi avec des supporters qui ont grandement contribué à décourager par des insultes les joueurs au lieu des leur fournir le soutien nécessaire dans les moments difficiles.