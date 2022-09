Une victoire s'imposait pour la JS Kabylie, face à l'équipe sénégalaise de Casa Sport, au match aller du tour préliminaire de la Champions League, pour que les Canaris se remettent sur les rails. Mais les Algériens ont concédé une défaite sur la plus petite des marges. Une défaite à surmonter dans une semaine en Algérie. Avec cette défaite, la JSK donne un signal que les choses ne seront pas faciles comme on a tendance à le croire.

Le football africain a évolué et jouer les premiers rôles dans une compétition africaine comme la Champions League demande de grands moyens, une grande équipe et surtout du sacrifice. Le match retour face à cette équipe sénégalaise coriace sera très difficile. Les camarades de Boukhenchouche, auteur d'un ratage bizarroïde d'un penalty, sont ainsi avertis. L'adversaire ne viendra pas en Algérie pour faire de la figuration mais plutôt pour arracher un résultat qualificatif. De leur côté, les Canaris devront se surpasser car une victoire est obligatoire afin de rester dans la course.

Ce qui sera vraisemblablement très difficile au vu de la situation présente du club qui enregistre là une quatrième défaite avec une mauvaise note dans toutes les compétitions. La tâche ne sera en effet pas aisée pour Amrani qui devrait prendre le relais au courant de la semaine. Une tâche qu'il ne pourra certainement pas assumer à quelques jours seulement de son arrivée. C'est que les Canaris vont devoir puiser dans leurs réserves pour arracher les trois points de la rencontre et remettre le résultat à plat après la défaite concédée à l'aller. Un bon résultat qu'il faudra arracher, coûte que coûte, pour rassurer les supporters qui ont toujours mauvaise mine à cause des multiples déceptions successives.

Quatre défaites successives ne sont en effet pas facile à accepter par des supporters à qui on a promis des titres avant le début de la saison. La tâche des Canaris et d'Amrani est d'autant plus difficile car le club navigue à vue après le départ de José Riga. Le nouveau coach ne peut rien faire avant le match retour face au club sénégalais. Les Canaris à qui l'on demande une victoire jouent sous une pression terrible. Une pression qui ne travaille pas dans le sens de l'objectif. Bien au contraire, l'équipe qui connaît déjà de grandes difficultés dans tous ses compartiments, ne fera que s'enfoncer dans la spirale des mauvais résultats. La pression est néfaste pour le mental d'un joueur.

La JSK est actuellement la lanterne rouge du Championnat national avec une bonne dernière place au classement avec trois défaites successives depuis le début de la saison auxquelles vient s'ajouter une autre défaite en coupe de la Ligue des Champions. Avec de nombreux signaux clignotant rouges au tableau de bord, la direction du club tout comme le nouveau coach ont du pain sur la planche. Un travail colossal les attend pour remettre les Canaris sur la voie des victoires et des bons résultats dans les plus brefs délais.