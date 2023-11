La reprise de la compétition après un arrêt qui aura duré plusieurs semaines sera difficile pour les Canaris qui iront, demain, croiser le fer avec la redoutable équipe de l'ES Sétif sur son terrain du 8- Mai 1945. L'explication entre les deux adversaires sera, comme le veut la tradition, très rude pour les Canaris tout comme les Aigles noirs, à cause de l'enjeu des trois points mis sur la table. Partis avec l'avantage de jouer sur leur terrain mais sans leur public en raison du huis clos décrété jusqu'à nouvel ordre par les instances du football en Algérie, les Sétifiens ne se laisseront vraisemblablement pas faire mais les visiteurs ne l'entendent pas de cette oreille, car le butin leur permettra sans nul doute de se hisser au carré d'As au lieu de rester à la 5e place.

Offrir à Almeida son 1er succès

Cependant, ce qui attire l'attention dans cette rencontre, du côté des supporters de la JSK, c'est l'entrée en matière du nouvel entraîneur portugais Rui Almeida. Cette confrontation face à une grande équipe sera un test sérieux et difficile pour ce dernier qui ne veut pas débuter avec un mauvais résultat. C'est subjectif, mais tous les entraîneurs n'aiment pas commencer dans un club avec un mauvais résultat. Cette première impression les suit durant toute leur carrière dans un club. Aussi, Almeida a dû travailler d'arrache-pied pour d'abord connaître son groupe et ensuite établir les ponts nécessaires entre les joueurs. Des séances d'entraînement accélérées ont été effectuées au stade du 1er- Novembre avec toutefois des journées de repos pour permettre aux Canaris de reprendre leurs forces physiques.

Un match important mais pas décisif

Almeida a donc eu le temps qu'il faut pour mettre en place une stratégie tactique de moyen terme et de court terme. Toutefois à court ou à moyen terme, ce dernier devait impérativement constituer son groupe de joueurs cadres sur lesquels reposera son effectif. Une tâche difficile, car il lui faudra trancher dans le vif avec le risque de décevoir certains joueurs nouvellement recrutés car tous prétendent à une place de titulaire. Cette difficulté a d'ailleurs compliqué le travail de l'entraîneur Bouzidi qui n'a pas voulu prendre cette décision préférant à la place faire tourner tout le groupe durant les quatre premières rencontres du championnat.

Ce qui l'a ainsi empêché de mettre en place une stratégie tactique efficace. Comme résultat, ce dernier a été limogé après seulement une défaite. Aussi, Almeida est devant le fait accompli. Trancher dans le vif et désigner des joueurs titulaires tout en laissant sur le banc de touche beaucoup de bons éléments est une nécessité pour mettre en place une équipe homogène. Les recrutements massifs de l'été ont enrichi le club en individualités mais mettent en contrepartie les entraîneurs devant le dilemme de choisir entre les bons joueurs et les...bons joueurs. En tout état de cause, la rencontre de demain face à l'ES Sétif est un bon test pour Almeida bien qu'on ne puisse logiquement pas juger un entraîneur en une seule rencontre.