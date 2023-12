Les Canaris sont en pleine préparation de la prochaine rencontre prévue, vendredi prochain, face à l'équipe d'El Bayadh. L'adversaire n'est pas à sous-estimer, car il partage le même classement à la 7e place avec le même nombre de points. D'ailleurs, les camarades de Benzayed devront éviter à tout prix de tomber dans la facilité pour s'épargner toute surprise. Pour ce faire, Almeida n'a pas manqué de travailler sur l'amélioration des prestations et du jeu de son échiquier via d'intenses séances de travail consacrées au volet physique et mental, ainsi que la mise en place de schémas tactiques, prônés pour les mettre en exécution après-demain sur le terrain face au MCEB. Ce travail effectué durant les séances d'entraînement de cette semaine montre que le coach portugais avance doucement mais sûrement vers son objectif principal, à savoir la mise sur pied d'un noyau de joueurs pivots sur lequel reposera le jeu durant la suite de la course au titre. Au fil des journées, des bons et des mauvais résultats, Almeida construit son groupe sous une terrible pression. Sachant qu'il n'a pas d'autre choix que de se boucher les oreilles face aux critiques souvent infondées et répondant à des objectifs malsains, ce dernier n'avait pas d'autres choix que de résister et de maintenir le cap.

À présent, depuis les trois dernières journées, son travail commence à donner ses fruits. Quelques éléments commencent en effet à émerger, à s'imposer et à montrer des capacités insoupçonnées formant ainsi petit à petit un groupe homogène capable de traduire sur le terrain les orientations tactiques de leur coach. Benzayed, Boukhanchouche, Redjem, Boualia, Mouaki ainsi que Bensalem, Berkane et Aït Athmane semblent former un noyau solide à renforcer par d'autres très bons éléments présents dans l'effectif. C'est ce groupe qui constitue l'ossature principale de l'équipe avec quelques petites améliorations à faire durant le prochain mercato. D'ailleurs, Almeida n'a pas manqué de faire part à la direction de la nécessité, pour la JSK, d'avoir un attaquant axial pour finir l'excellent travail fait par un Boualia et un Mouaki en superbe forme et un latéral qui pourrait donner la réplique à Boukhanchouche.

Toutefois, la concentration est à présent sur les trois prochaines rencontres. D'abord, ce vendredi face à El Bayadh, Almeida travaille pour une victoire à domicile avant le périlleux déplacement à Alger pour croiser le fer avec le leader, le MCA. Une victoire à domicile, ce vendredi, est nécessaire pour colmater un fort probable mauvais résultat face au Mouloudia qui est techniquement bien meilleur que la JSK, outre le fait qu'il joue devant ses supporters. Une semaine plus tard, les Canaris accueillent sur leur terrain à Tizi Ouzou, l'ASO Chlef qui se trouve actuellement dans le premier peloton de la course au titre. Un peloton que la JSK peut retrouver durant ces trois rencontres dont deux à Tizi Ouzou et une à l'extérieur. Enfin, en tout état de cause, l'échiquier d'Almeida n'est qu'à ses débuts. La prochaine étape sera sans nul doute meilleure, car le groupe actuellement en formation, pourra traduire sur le terrain les schémas tactiques du coach portugais et de ses adjoints. Avec beaucoup de patience, les supporters constatent, journée après journée, l'amélioration dans le jeu de leur équipe qui est déjà loin de la zone rouge qu'elle s'était malheureusement habituée à occuper. Et ce ne sont pas les mauvais résultats face à de grandes équipes comme le CS Constantine qui entameront cette patience. Les supporters ne sont pas nés de la dernière pluie et sont conscients que la rencontre face au leader est très difficile et elle n'est pas le critère principal pour juger les compétences des joueurs et le travail de l'entraîneur.