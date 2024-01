La JS Kabylie qui termine une phase aller difficile, affiche de grandes ambitions pour la phase retour. C'est ainsi qu'un plan de recrutement bien étudié a été déposé sur la table pour essayer de renforcer un effectif, par tous les moyens. L'arrivée du directeur sportif, Azzedine Aït Djoudi, de retour dans sa maison, fait beaucoup de bien au club, lorsqu'on connaît sa réputation dans le monde du football national. Si pour l'heure, aucune recrue n'est encore assurée, nous apprenons de sources sûres que des pistes ont été déjà explorées par la direction kabyle qui veut à tout prix travailler dans la grande discrétion pour garantir le meilleur recrutement possible durant ce mercato hivernal.

Farid Chaal, une priorité

L'ancien gardien de but du Mouloudia d'Alger, Farid Chaal, est une piste envisageable pour la direction de la JS Kabylie. L'enfant de Beni Douala est le mieux indiqué pour parer à la défection du keeper titulaire, Chamseddine Rahmani. Blessé, l'ancien gardien du CS Constantine et de l'USM Annaba, sera absent pour une longue durée. Son successeur à la JSK, Hadid n'arrive pas à se monter rassurant en Championnat. C'est d'ailleurs, la raison pour laquelle les dirigeants de la JS Kabylie ont pris attache avec Chaal. Actuellement en Arabie saoudite, Farid n'est pas contre l'idée de revenir jouer au pays. Seulement, la JSK semble avoir de la concurrence sur ce dossier. Les responsables kabyles sont confiants et ne veulent pas trop en parler pour le moment, avant de conclure cette belle affaire. Peur d'être pris de court par d'autres postulants aux services de Chaal, désireux de le recruter, les dirigeants de la JSK ont déjà entrepris des contacts sérieux avec l'entourage de l'ex- keeper du MC Alger.

Un buteur africain dans le viseur

Par ailleurs, l'une des grandes carences de cette équipe de la JS Kabylie cette année réside dans son compartiment offensif. En dépit de ce réveil tardif de Dadi Mouaki, la JSK peine à concrétiser ses actions offensives en raison justement d'un manque de buteur racé capable de matérialiser les situations de buts que la JSK se procure. C'est ainsi que deux attaquants africains ont été ciblés par la direction kabyle.

Sans vouloir donner de noms, notre source indique qu'un avant-centre de métier est attendu, cet hiver, à la JSK. Un autre joueur évoluant dans un club algérien qui serait en fin de contrat en été 2024, est aussi dans le viseur du club du Djurdjura.