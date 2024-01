Les Canaris affrontent, aujourd'hui, à 16h l'US Souf au stade du 1er- Novembre sans leur coach Almeida qui vient d'être remercié pour mauvais résultats. L'annonce officielle a été faite jeudi par le directeur sportif, Azeddine Aït Djoudi qui a précisé que le technicien Mohamed Lacet assurera l'intérim en attendant l'arrivée d'un nouvel entraîneur. Le départ du Portugais Rui Almeida, somme toute prévisible, après les dernières performances des camarades de Boukhanchouche, ont fait que la JSK s'éloigne de ses objectifs principaux à savoir d'abord une place parmi le carré qualificatif pour les compétitions africaines. Aït Djoudi n'a pas non plus caché le désir de la direction de prendre des décisions au sujet de certains joueurs qu'il n'a toutefois pas pensé utile de nommer.

Ainsi, pour la deuxième fois en l'espace de la première phase du championnat, le club kabyle se retrouve sans entraîneur. Après le départ de Youcef Bouzidi qui a dirigé l'effectif durant seulement quatre journées, Rui Almeida fera un peu mieux avec près d'une dizaine de rencontres. Les Canaris seront donc, une autre fois, appelés à jouer sous la houlette d'un coach intérimaire en attendant un autre entraîneur. Un poste qui fait déjà agiter les relais de la rumeur. Par son intervention, Aït Djoudi met d'ailleurs fin à une première rumeur qui l'annonçait comme futur coach des Canaris, du moins pour les quelques journées à venir. La certitude qu'il ne soit pas recruté comme coach ne peut pas exister, lui qui est entraîneur de métier et qui est déjà passé par la maison.

Lacet appelé à la rescousse

Les Canaris affrontent donc demain, la lanterne rouge du championnat, sans coach. Dans l'obligation de se racheter de la dernière mauvaise performance de mardi passé face au MC El Bayadh, les camarades de Hadid devront faire un bon résultat demain, même sans entraîneur. Une autre situation chargée de pression pour des joueurs qui ont été malmenés, mardi, par des supporters qui ont usé d'insultes durant toute la seconde mi-temps. Le résultat de demain sera, selon toute vraisemblance, un virage important dans le parcours de cette équipe dont certains joueurs sont particulièrement ciblés par les gradins et qui semblent désormais sous le viseur de la direction. Lacet appelé maintes fois à assurer l'intérim des entraîneurs fait un très bon travail et pourrait même être conforté comme coach officiel d'autant plus qu'il ne manque pas de diplômes. On l'a vu à l'oeuvre et à chaque intervention, il remet l'équipe sur la bonne voie préparant le terrain aux nouveaux entraîneurs. Ce sera d'ailleurs une bonne manière de garder la stabilité de l'équipe en le maintenant jusqu'à la fin de saison. Cette démarche souhaitée par beaucoup de supporters constitue en effet un début pour un travail de fond et de longue durée pour construire une grande équipe. Une perspective plus sérieuse que de poursuivre des objectifs largement au-dessus des capacités des joueurs.

Rebondir vite et éviter la crise

Enfin, Rappelons que le club kabyle qui reste au milieu du tableau depuis quelques journées commence à inquiéter les supporters. Beaucoup craignent qu'une petite série de mauvais résultats le fasse reculer pour se retrouver en bas du tableau. Une éventualité fâcheuse qui ferait retomber l'équipe dans une autre crise alors que tous les moyens sont à la disposition des joueurs, du staff technique et de la direction, contrairement aux saisons précédentes. Cette configuration donne donc toute son importance à la rencontre d'aujourd'hui après-midi, au stade du 1er- Novembre.

Les camarades de Boukhanchouche devront arracher un bon résultat même devant une équipe qui va sans nul doute fermer le jeu et refuser de jouer. Les supporters pour leur part ne devraient pas rééditer l'ambiance de mardi dernier pour ne pas mettre une pression inutile sur les joueurs.