La JSK se solidarise avec son adversaire le Mouloudia d'El Bayadh qui a vécu un drame à la veille de sa rencontre avec les Canaris. Cet accident de la circulation a fauché la vie à deux de ses membres, le gardien de but et l'entraîneur adjoint. Aussi, dans un élan de solidarité habituel, dans la maison de la JSK, la direction du club a décidé d'offrir un bus à l'équipe d'El Bayadh, ainsi que l'envoi d'une délégation chez les familles endeuillées et la direction de l'équipe d'El Bayadh. Cette délégation ne partira pas les mains vides puisqu'une aide financière sera octroyée aux proches de ces victimes.

Une solidarité qui n'est pas étrangère au club kabyle qui a toujours été aux côtés des Algériens dans les moments les plus sombres de l'Histoire. L'on se souvient à cet effet de l'élan de solidarité manifesté lors de la propagation du virus Corona en mettant à la disposition des autorités médicales nationales, la flotte de bus du club.

La sage décision de Iarichane

Sur un autre registre, la JSK poursuit sa mue au niveau de la direction ainsi que l'effectif. Un fait remarquable au sujet de la précédente assemblée générale ordinaire est à signaler vu son importance pour l'avenir du club kabyle. Une décision très sage a en effet été prise par des membres du conseil d'administration de la SSPA-JSK, à l'instar de l'ex- président Yazid Iarichane de céder leurs actions au nouveau sponsor ATM Mobilis. Cette décision a, pour rappel, été annoncée après l'assemblée générale qui a regroupé, il y a quelques jours, le conseil d'administration et le sponsor ATM Mobilis pour examiner plusieurs points dont, notamment les bilans.

La JSK déjà au rythme des recrutements

Par ailleurs, parallèlement à ces décisions qui font l'actualité du club, il convient de revenir sur les prévisions de recrutement à l'aune du mercato hivernal qui frappe aux portes. La maison JSK vibre déjà au rythme des recrutements. Il y a quelques jours, la direction annonçait la libération de deux joueurs, des attaquants comme un prélude à des recrutements imminents. La résiliation des contrats de Hicham Mokhtar et de Simon Msuva indique clairement que la direction de la JSK prévoit le recrutement d'un attaquant étranger et un axial.

Des rumeurs colportent déjà quelques noms, mais sans aucune réaction de la direction du club qui reste silencieuse sur ce point bien précis.

Toutefois, même si des signes montrent cette tendance à recruter, il convient de noter que les supporters sont de plus en plus sceptiques sur ces transferts inutiles bien souvent pour leur équipe. L'été dernier, le club avait, pour rappel, fait un recrutement de masse avec en tout 13 joueurs, de nouvelles recrues mais qui n'auront, pour leur majorité, aucun temps de jeu. Un grand problème pour les joueurs qui espéraient au moins montrer leurs capacités mais aussi pour les entraîneurs qui sont tombés dans l'embarras du choix. D'ailleurs, le premier à payer pour cette erreur, reconnue plus tard par le manager général Brahim Zafour, est Youcef Bouzidi qui a été remercié après une petite défaite très logique. Ce dernier a en fait trop tergiversé en faisant tourner son effectif pour donner la chance à tous les joueurs. En final, il n'aura rien réussi car l'effectif avait besoin d'un noyau de joueurs cadres autour duquel tournera toute l'équipe.

À présent, Almeida qui est venu après Bouzidi a vraisemblablement compris l'enjeu et s'est mis doucement mais sûrement à mettre en place ce noyau qui commence d'ailleurs à donner des résultats avec deux victoires successives, une à l'extérieur des bases. C'est justement ce dernier qui a, semble-t-il, exprimé son besoin de renforcement avec deux joueurs dont un attaquant pour finir les actions et un milieu de terrain défensif pour huiler le milieu aux côtés de Boukhanchouche.