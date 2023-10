Après avoir assuré l'arrivée d'un nouvel entraîneur, à savoir le Portugais Rui Almeida, il y a quelques jours, le manager général de la JS Kabylie, Brahim Zafour travaille d'arrache-pied pour renforcer son équipe, en hiver. L'ancien capitaine d'équipe des Canaris, est projeté sur le prochain mercato et compte bien dénicher un ou deux attaquants à même de donner plus de solutions au compartiment offensif des Kabyles, en manque criant d'efficacité. Les dirigeants du club de Djurdjura tablent sur un ou deux buteurs racés pour mettre définitivement un terme aux soucis offensifs de l'équipe. En tout cas, les fans kabyles attendent nettement mieux de ce qu'ils ont pu voir jusqu'ici en attaque et semblent impatients de connaître ce canonnier tant souhaité devant.

En plus de Baakoh, un autre Africain ciblé

Intéressé par les services de l'international ghanéen de l'USMK Maxwell Baakoh qui demeure donc la priorité absolue de la direction kabyle en matière de recrutement pour le prochain mercato hivernal, les dirigeants kabyles entendent aussi élargir leur choix de manoeuvre. Baakoh qui ne sera pas libre de tout engagement avant le mois de juin prochain, se présente comme étant un dossier difficile à conclure, même si nous apprenons de sources sûres que la JSK n'attendra pas la fin de l'exercice actuel pour tenter une nouvelle offensive et forcer le président de l'USMK Boukrouma à la céder afin d'éviter de le voir partir gratuitement en fin de saison. Sinon, les responsables des Jaune et Vert, n'auront d'autres alternatives que de recruter un autre avant-centre du même profil.

Des démarches entreprises par Zafour

Si la préparation de la reprise du championnat se poursuit normalement pour l'entraîneur, Rui Almeida, il reste que pour les responsables kabyles, le dossier recrutement a commencé très tôt. Pour réaliser son objectif en matière de renforcement de l'effectif pour cet hiver, le manager général du club kabyle, Brahim Zafour ne perd pas son temps. L'ancien international algérien et défenseur de la JS Kabylie, a déjà entamé les démarches pour finaliser avec un bon buteur capable de bien assumer le rôle de finisseur, surtout que les deux attaquants étrangers recrutés lors du mercato estival, à savoir le Tanzanien Simon Msuva et le Gabonais Edin Randly Essang Matouti, n'ont pas montré des aptitudes à évoluer en pointe.

Almeida doit aussi trouver des solutions...

Fraîchement installé à la tête de la barre technique de la JS Kabylie, le nouvel entraîneur portugais Rui Almeida, a eu la chance de bénéficier d'une trêve forcée pour mieux se familiariser avec le groupe qu'il possède sous la maison. Selon nos informations, le driver des Jaune et Vert, a promis et doit proposer des solutions offensives à cette équipe qui peine à concrétiser ses actions offensives. Ce qui évitera aux dirigeants kabyles d'autres dépenses coûteuses, comme celles permises avec le recrutement, de l'attaquant tanzanien Simon Msuva et le Gabonais Edin Randly Essang Matouti. Faute de quoi, Almeida est appelé à bien cibler sa nouvelle force de frappe en attaque au risque de se retrouver en panne pendant le reste de la saison.

Séparation à l'amiable pour Aït Tahar!

L'ancien attaquant de la JS Kabylie Mourad Aït Tahar ne fait plus partie du staff élargi du club kabyle. Aït Tahar qui était lié par un contrat à la formation de ses débuts en football, a décidé de se séparer de son club de coeur à l'amiable. L'arrivée d'un nouvel entraîneur en la personne d'Almeida et de ses assistants, l' ont en quelque sorte poussé vers la porte de sortie. Aït Tahar a aussi refusé une proposition d'intégrer l'un des staffs des équipes jeunes de la JSK pour se consacrer à une nouvelle aventure, dans sa jeune carrière d'entraîneur. Pour rappel, l'ex- adjoint de Youssef Bouzidi possède un diplôme de CAF A, qui lui permet de prendre en charge une équipe professionnelle de Ligue 1.