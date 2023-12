La rencontre de ce vendredi face au MC El Bayadh, étant reportée en raison du drame qui a frappé cette équipe, mercredi dernier, la JS Kabylie est plongée à présent dans la préparation du Clasico face au Mouloudia d'Alger, programmé par la LFP pour le 2 janvier prochain. L'explication entre la JS Kabylie et le Mouloudia Club d'Alger, revêt un cachet particulier pour les supporters des deux formations. Ce rendez-vous ne sera pas facile entre les deux équipes pour plusieurs raisons. D'abord, il convient de souligner que les duels entre les deux clubs représentent des derbies traditionnels qui soulèvent les passions de leurs supporters. Puis, il y a lieu aussi de noter que la rencontre prochaine entre les Canaris et les Mouloudéens intervient dans une conjoncture particulière pour les deux adversaires.

Les Algérois sont actuellement sur une courbe ascendante et très positive. Ce qui fera que le MCA n'acceptera pas facilement de céder le moindre point. Sa position de leader est à renforcer par une victoire, outre le fait qu'il lui sera difficile d'accepter de concéder un mauvais résultat sur son terrain en tant que leader incontesté du championnat.

Pour les Kabyles, le contexte est différent, mais il ne manque pas pour autant de raisons d'aller chercher nécessairement un bon résultat. Même si la mission n'est pas facile pour les Canaris qui devront croiser le fer avec le leader sur ses bases, un bon résultat ferait beaucoup de bien au groupe qui commence à revenir de loin, très loin. Les camarades de Boukhanchouche préparent intensément ce duel sous la houlette d'un Almeida qui tient désormais son noyau de joueurs pivots sur lesquels reposeront toutes ses stratégies tactiques. Un groupe qu'il a mis en place malgré les critiques qu'il a subies et qu'il continue de subir. Certaines parties continuent de pousser vers les recrutements massifs et surtout injustifiés, comme ce fut le cas durant la période estivale. À présent, la configuration est différente. Almeida n'est plus dans une position fragile comme à ses débuts avec la JSK.

Ce dernier commence sérieusement à faire fonctionner son équipe, grâce à des joueurs pivots dans tous les compartiments, à l'instar de Benzaïd en défense, Boukhanchouche dans le milieu, Boualia et Mouaki. Un groupe de cadres qui représente le noyau de l'effectif qui compte également de très bons jeunes éléments. Cette nouvelle configuration risque ainsi de causer de sérieuses difficultés au leader qui n'aura pas devant lui, la JSK qui joue le maintien, comme ce fut le cas durant la précédente saison et les premières journées de l'actuelle saison. Les Canaris ont désormais les moyens de surprendre. Notons que le coach portugais a, selon nos sources, réaffirmé son désir de voir l'effectif renforcé par deux ou trois nouveaux joueurs, durant le mercato hivernal. Selon toute vraisemblance, le manque se situe incontestablement, au niveau du compartiment offensif qui montre un déficit en finition. Un attaquant de pointe s'impose en effet pour rendre efficace l'attaque des Jaune et Vert. Le même manque apparaît également au niveau de l'axe surtout en défense pour bien huiler la transition entre le périmètre et le milieu de terrain. Une étape cruciale pour construire des attaques efficaces pouvant mettre en danger les filets de l'adversaire. Enfin, rappelons que les Canaris reprennent les séances d'entraînements pour préparer, non seulement le duel face au leader, mais aussi pour bien terminer la phase aller de la course au titre.

Après avoir débuté la saison au milieu du tableau soulevant les inquiétudes des supporters, les camarades de Boualia ont repris les choses en main en retrouvant le premier carré.

Un premier carré qu'ils perdront, hélas, suite à la défaite face au CSC. Actuellement à la 7e place, les Kabyles se préparent à passer le grand écueil du MCA pour retrouver ce fameux carré qui leur permet de décrocher une place qualificative aux compétitions continentales.